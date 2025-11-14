Экс-сотрудник администрации Ершовского района осужден за халатность

В Ершове Саратовской области суд вынес приговор в отношении бывшего заведующего сектором опеки и попечительства районной администрации по уголовному делу о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, с февраля 2020 года по май 2024 года фигурант не контролировал сохранность жилого помещения сироты, бездействовал в части защиты имущественных прав несовершеннолетнего. В итоге жилье получило повреждения, из него украли имущество. Проживать там стало невозможно. Ремонт для последующего заселения там не проводился.

По решению суда фигурант получил штраф в 80 тыс. руб. Также суд удовлетворил иск надзорного ведомства о возмещении морального вреда.

Павел Фролов