Шестерых мужчин задержали за совращение 13-летней девочки

В Санкт-Петербурге задержали шестерых местных жителей, подозреваемых в интимной связи с 13-летней девочкой. Против них возбудили уголовное дело о развратных действиях и половом сношении с несовершеннолетней, сообщили в СКР.

В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что фигуранты с декабря 2024 по август 2025 года вели интимную переписку с девочкой. Также они совершали с ней действия сексуального характера. Трое мужчин вступили в половую связь с пострадавшей.

Всем задержанным предъявили обвинения. Следствие решает вопрос об избрании меры пресечения фигурантам. По данным «РИА Новости», один из задержанных — отец ребенка, который был в курсе происходящего. Портал 78.ru сообщил, что отец был алкоголиком, а остальные задержанные — его собутыльниками.

Никита Черненко