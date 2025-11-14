В Оренбурге скончался основатель театра кукол «Пьеро»

Заслуженный артист России, режиссер и основатель театра кукол «Пьеро» Александр Ярилов скончался в Оренбурге. Об этом сообщает администрация города.

Александр Ярилов родился в 1958 году в Архангельске. Почти 40 лет он посвятил развитию театра кукол в Оренбурге. В 1986 году, после окончания Ленинградского института театра, музыки и кино, он стал главным режиссером Оренбургского областного театра кукол. В 1991 году Александр Ярилов основал и возглавил театр кукол «Пьеро», который получил признание не только в России, но и за рубежом.

Коллектив театра «Пьеро» известен своими спектаклями, которые показывали в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Астрахани. Артисты театра выступали в Казахстане, Беларуси, Польше и Болгарии. В репертуаре театра около 30 постановок, многие из которых были удостоены наград. Александр Ярилов также инициировал создание Международного фестиваля театров кукол «Оренбургский Арбузник», ставшего важным культурным событием региона.

Георгий Портнов