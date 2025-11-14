Разборки в частной клинике на Московском проспекте закончились травмой адвоката

В одной из частных клиник на Московском проспекте 13 ноября разгорелся конфликт между пациентами, персоналом и съемочной группой одного из региональных телеканалов, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Повреждения пальцев рук получила сопровождавшая съемочную группу адвокат, которая является представителем одного из клиентов. По предварительной информации, ее схватил за руку другой пациент, находившийся в коридоре медицинского учреждения. По факту случившегося ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства потасовки.

