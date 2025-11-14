«Сибирь» расторгла контракт с Вячеславом Буцаевым после 11 поражений подряд

ХК «Сибирь» расторг контракт с главным тренером Вячеславом Буцаевым. Решение принято в связи с неудовлетворительными результатами команды в сезоне КХЛ 2025/26, сообщила пресс-служба клуба.

Новосибирская команда потерпела 11 поражений подряд в последних матчах. Хоккейный клуб занимает последнее, 11-е место в конференции Восток КХЛ с 17 очками по итогам 25 игр.

Исполняющим обязанности главного тренера «Сибири» назначен Ярослав Люзенков. Отставка Вячеслава Буцаева стала второй для новосибирцев в текущем сезоне КХЛ. Как писал «Ъ-Сибирь», в начале октября был уволен Вадим Епанчинцев после серии из трех поражений подряд. В сезоне 2024/25 ему удалось вывести команду в play-off, где «Сибирь» в первом раунде уступила «Салавату Юлаеву».

В качестве хоккеиста Вячеслав Буцаев выигрывал Олимпийские игры 1992 года в составе «Объединенной команды», чемпионат мира 1993-го в составе сборной России, по два раза становился чемпионом РФ и Швеции. После он работал наставником в пяти клубах Континентальной хоккейной лиги. В октябре 2024 года его уволили с поста главного тренера астанинского «Барыса».

Александра Стрелкова