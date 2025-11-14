Зима близко

Гололедица накроет столичные дороги в выходные. На этом фоне в столице объявлен трехдневный «желтый» уровень погодной опасности. Сегодня, 14 ноября, он связан с сильным ветром, в выходные — с низкой температуры, снегом и гололедицей, сообщил Гидрометцентр. Сегодня вечером порывы ветра могут достигать 15 м/с, а завтра выпадет почти треть месячной нормы осадков в виде дождя и снега, прогнозирует «Фобос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Наиболее опасной для автомобилистов станет ночь и утро воскресенья, 16 ноября, рассказал “Ъ FM” сотрудник Гидрометцентра Анатолий Цыганков: «По многолетним данным, сегодня первый день зимы. Среднесуточная температура –0,2°C, у нас среднесуточная температура составляет +5°C . Это соответствует где-то 14-15 октября. Холодный фронт будет проходить уже завтра, усиление ветра уже идет.

С утра, 15 ноября, будет плюс, дождь, где-то к обеду, к 15:00, ожидается мокрый снег, переходящий в сухой, где-то к 03:00 осадки прекратятся. Снег выпадет, температура упадет примерно до –5 °C. В воскресенье, 16 ноября, минусовая температура будет весь день, но без осадков. То, что упадет в виде дождя и снега завтра, ночью подморозится, соответственно, местами возможна гололедица. Самое опасное будет как раз утро воскресенья, поскольку местами будет лед».

При этом в Подмосковье температура опустится до минусовых значений уже в субботу вечером. Коммунальные и дорожные службы рекомендуют водителям, которые еще не сменили резину на зимнюю, отказаться от поездок. В МЧС также предупреждают об опасности парковки под деревьями, вблизи рекламных щитов и неустойчивых конструкций. В авторсервисных мастерских рассказали “Ъ FM”, что загрузка сейчас высокая, но возможность поменять резину есть:

«Ажиотаж случился, невзирая на все предупреждения. Было бы, конечно, лучше, чтобы более равномерно распределялась нагрузка на шиномонтажи, но каждую осень и весну все равно повторяется одно и то же. Очень многие автомобилисты затягивают смену сезонной резины до самых последних дней, когда уже критично, и все синоптики говорят, что вот-вот наступит зима. Записаться можно, но иногда приходится просто приезжать и ждать, когда пройдут вперед те, кто уже записан». «Этот сезон растянулся. Люди размеренно ехали и переобувались. У нас в Pss Pro каждые полчаса машина. В прошлом году люди просто ломанулись, все-таки зима пришла пораньше, поэтому шиномонтажный сезон быстро закончился. Этот год лучше, мы успеваем всех переобуть». «Сегодня повысился ажиотаж. Мы работаем без записи, в порядке общей очереди. В каждом центре своя загрузка, где-то больше, где-то меньше».

Повышенный спрос на услуги по замене шин отмечают и выездные сервисы. Специалисты принимают несколько десятков вызовов каждый день, рассказал сотрудник компании «Докторшина» Михаил: «Обращений много, в день делаем 30 заявок. Работаем в сезон по записи. На завтра можно записаться, на сегодняшний вечер. Минимально шиномонтаж на машину обойдется в 5 тыс. руб., дальше в зависимости от автомобиля».

Коммунальные службы Москвы полностью готовы к зимнему сезону. В автопарке города около 10 тыс. машин спецтехники. Штат сотрудников превышает 100 тыс. человек, рассказала “Ъ FM” исполнительный директор Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта Юлия Антонова. В эти выходные будет проводиться первая противоледная обработка дорог:

«Сначала сделают превентивную обработку жидкими реагентами, которые очень хорошо работают до –7°C. В ночные часы, так как температура в некоторых регионах Москвы может опускаться ниже, возможно, будет обработка двухфазными реагентами.

В Москве после выпадения осадков убирается рыхлый снег и идет повторная обработка. В сильные снегопады задействовано до 10 тыс. единиц техники в столице. Сейчас, конечно, все машины приведены в полную готовность, количество сотрудников коммунальных служб по Москве — порядка 130 тыс. человек. Планируется использовать самые современные противогололедные материалы, которые имеют положительное заключение государственной экологической экспертизы, соответствуют ГОСТу. Технология содержания города также имеет государственную экологическую экспертизу».

Сегодня завершается сезон велопроката и аренды электросамокатов. Покататься еще можно до 22:00. Потом весь двухколесный транспорт увезут в сервисные центры на сезонное хранение.

Астон О'Салливан, Светлана Белова