На Нововоронежской АЭС прошли стажировку по охране труда директора атомных станций России

На Нововоронежской АЭС (АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») завершился очередной плановый семинар-стажировка по охране труда с участием профильных руководителей Концерна «Росэнергоатом», директоров и функциональных руководителей Нововоронежской, Белоярской, Смоленской, Калининской, Ростовской, Запорожской АЭС, ОДИЦ РБМК, а также дочерних организаций — «Нововоронежатомэнергоремонт», «Энергоатоминвест», «АТЭС», «АтомТеплоЭлектроСеть», «Атомтехэнерго».

Фото: Роман Пышкин

Открывая совещание, генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Шутиков подчеркнул, что задача руководителя №1 — безопасность труда на производстве. Сегодня в вопросах охраны труда атомной отрасли для руководителей всех уровней на первый план выходят лидерские качества, направленные на сохранение жизни и здоровья персонала. «Важно своевременно выявлять риски. Проактивная позиция говорит о зрелости руководителя», — сказал Александр Шутиков.

В числе ключевых тем, которые обсуждали в рамках стажировки, — роль лидерских качеств руководителей в предотвращении смертельных и тяжелых несчастных случаев, эффективность мер по профилактике травматизма, управление профессиональными рисками травмирования персонала подрядных организаций, внедрение новой модели деятельности уполномоченных по охране труда и др.

«Мы нацелены на постоянное повышение уровня безопасности: не только активно перенимаем положительный опыт, но и делимся своими лучшими наработками. Руководители АЭС отметили атмосферу открытости и доверия на предприятии, эксплуатационный порядок, успешный опыт по эксплуатации и ремонту энергоблоков, а также нашу совместную работу с подрядной организацией «Атомэнергоремонт» по восстановлению охлаждающей способности градирен энергоблоков №6 и 7», — рассказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

В ходе стажировки директоров АЭС по охране труда участники совершили обход энергоблока №6 Нововоронежской АЭС: проинспектировали рабочие места и производственные помещения электроцеха, реакторного и турбинного цехов. На совещании были заслушаны доклады, произошел обмен лучшими проектами в области охраны труда, проанализированы результаты применения положительных практик, рассмотренных на стажировке директоров в 2024 году.

Один из участников стажировки, директор Ростовской АЭС Андрей Сальников отметил успешную работу НВ АЭС по маркировке оборудования и освещения по маршрутам следования персонала, а также содержанию электротехнического оборудования. «НВ АЭС в этих вопросах — один из лидеров в Концерне «Росэнергоатом», — считает он.

«На семинарах по охране труда с участием директоров всегда обсуждаются новые подходы и приемы, которые потом успешно внедряются на всех площадках российских АЭС. В очередной раз мы убедились в том, что проведение стажировки директоров является важным элементом совершенствования всей системы охраны труда», — подвел итог заместитель Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» — Генеральный инспектор Николай Сорокин.

Протокол семинара-стажировки на Нововоронежской АЭС будет тиражирован на все атомные станции России для дальнейшего совершенствования работы в области охраны труда. Следующее мероприятие такого уровня пройдет на Ленинградской АЭС.