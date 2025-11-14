Компанию BHP признали виновной в крупнейшей экологической катастрофе

Высокий суд Лондона вынес решение по коллективному иску пострадавших от крупнейшей в истории Бразилии экологической катастрофы, вызванной прорывом дамбы на руднике компании Samarco, совместного предприятия компаний Vale и BHP. Суд признал BHP ответственной за прорыв дамбы, который привел к гибели 19 человек, разрушению населенного пункта и отравлению токсичными водами реки и обширной части суши, сообщает AP.

Процесс в Высоком суде Лондона начался в октябре 2024 года по иску 600 тыс. бразильцев, 46 местных органов власти и около 2 тыс. предприятий. Истцы добиваются от BHP компенсации в $47 млрд. Их интересы представляет юридическая фирма Pogust Goodhead. По итогам разбирательства судья Финола О’Фаррелл заявила, что BHP не должна была повышать уровень дамбы, служившей для хранения токсичных сточных вод у месторождения железной руды. «Риск прорыва дамбы был предсказуем. Немыслимо в таких обстоятельствах принимать решение о дальнейшем ее повышении, прорыва можно было избежать»,— заявила судья.

Размер штрафа для BHP будет определен на следующем процессе, который запланирован на октябрь 2026 года. BHP уже объявила, что подаст апелляцию.

Дамбу на руднике Samarco недалеко от города Мариана в Бразилии, прорвало 5 ноября 2015 года. Около 40 млн тонн грязной воды с высоким содержанием токсичных веществ, включая мышьяк, затопили окрестные леса и поля и буквально смыли с лица земли городок Бенто-Родригес, оставив без крова около 600 человек. 19 жителей погибли. Токсичные воды также попали в реку Риу-Доси, а из нее в Атлантический океан. Русло реки было сильно загрязнено на протяжении 600 км, по оценкам экспертов, общий вес погибшей рыбы превысил 14 тонн.

В отношении Vale и BHP, которым в Samarco принадлежат по 50%, поданы многочисленные иски как от бразильских властей разных уровней, так и от пострадавших граждан. Назначенные компенсации и штрафы, а также суммы внесудебных урегулирований исчисляются десятками миллиардов долларов.

Алена Миклашевская