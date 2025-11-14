Победителей премии «Коммерсантъ года — 2025» объявят в Екатеринбурге 18 ноября
Торжественная церемония вручения юбилейной деловой премии «Коммерсантъ года — 2025» пройдет 18 ноября в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге.
Фото: Марина Молдавская
На премию претендуют представители малого и среднего бизнеса Свердловской области, которые продемонстрировали положительную динамику выручки в 2024 году.
Определять победителей будут по объективным критериям в семи номинациях:
- «Пищевое производство и сельское хозяйство»;
- «Обрабатывающее производство»;
- «Строительство и проектирование»;
- «Торговля»;
- «Услуги»;
- «Молодой Коммерсантъ»;
- «Инвестиционный прорыв».
В рамках номинации «Инвестиционный прорыв» допускается участие представителей крупного бизнеса, реализующих значимые инвестиционные проекты на территории Свердловской области. Предпринимателей в возрасте до 45 отметят в номинации «Молодой Коммерсантъ».
Лауреатам вручат памятные подарки и фирменные статуэтки премии. Гостей церемонии ждет насыщенная программа. Вечер завершится неформальной обстановкой, в которой гости смогут насладиться музыкальной программой в исполнении группы «Фанни Каплан».
Организатором премии является обособленное подразделение АО «Коммерсантъ» в Екатеринбурге. Соорганизаторами выступили Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) и Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области (АНО АИСО). Мероприятие проводится при поддержке правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга, Клуба молодых промышленников, ПАО «Банк ПСБ» и DOM 7.