Победителей премии «Коммерсантъ года — 2025» объявят в Екатеринбурге 18 ноября

Торжественная церемония вручения юбилейной деловой премии «Коммерсантъ года — 2025» пройдет 18 ноября в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская Фото: Марина Молдавская

На премию претендуют представители малого и среднего бизнеса Свердловской области, которые продемонстрировали положительную динамику выручки в 2024 году.

Определять победителей будут по объективным критериям в семи номинациях:

«Пищевое производство и сельское хозяйство»;

«Обрабатывающее производство»;

«Строительство и проектирование»;

«Торговля»;

«Услуги»;

«Молодой Коммерсантъ»;

«Инвестиционный прорыв».

В рамках номинации «Инвестиционный прорыв» допускается участие представителей крупного бизнеса, реализующих значимые инвестиционные проекты на территории Свердловской области. Предпринимателей в возрасте до 45 отметят в номинации «Молодой Коммерсантъ».

Лауреатам вручат памятные подарки и фирменные статуэтки премии. Гостей церемонии ждет насыщенная программа. Вечер завершится неформальной обстановкой, в которой гости смогут насладиться музыкальной программой в исполнении группы «Фанни Каплан».

Организатором премии является обособленное подразделение АО «Коммерсантъ» в Екатеринбурге. Соорганизаторами выступили Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) и Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области (АНО АИСО). Мероприятие проводится при поддержке правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга, Клуба молодых промышленников, ПАО «Банк ПСБ» и DOM 7.

Дарья Черникова