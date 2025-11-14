Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Победителей премии «Коммерсантъ года — 2025» объявят в Екатеринбурге 18 ноября

Торжественная церемония вручения юбилейной деловой премии «Коммерсантъ года — 2025» пройдет 18 ноября в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге.

Фото: Марина Молдавская

На премию претендуют представители малого и среднего бизнеса Свердловской области, которые продемонстрировали положительную динамику выручки в 2024 году.

Определять победителей будут по объективным критериям в семи номинациях:

  • «Пищевое производство и сельское хозяйство»;
  • «Обрабатывающее производство»;
  • «Строительство и проектирование»;
  • «Торговля»;
  • «Услуги»;
  • «Молодой Коммерсантъ»;
  • «Инвестиционный прорыв».

В рамках номинации «Инвестиционный прорыв» допускается участие представителей крупного бизнеса, реализующих значимые инвестиционные проекты на территории Свердловской области. Предпринимателей в возрасте до 45 отметят в номинации «Молодой Коммерсантъ».

Лауреатам вручат памятные подарки и фирменные статуэтки премии. Гостей церемонии ждет насыщенная программа. Вечер завершится неформальной обстановкой, в которой гости смогут насладиться музыкальной программой в исполнении группы «Фанни Каплан».

Организатором премии является обособленное подразделение АО «Коммерсантъ» в Екатеринбурге. Соорганизаторами выступили Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) и Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области (АНО АИСО). Мероприятие проводится при поддержке правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга, Клуба молодых промышленников, ПАО «Банк ПСБ» и DOM 7.

Дарья Черникова

