Золушка, любовь или выставка
Как провести на Северном Кавказе 14, 15 и 16 ноября
В грядущие выходные жители и гости региона могут посетить концерты оркестров и сольные выступления, увидеть театральные постановки, послушать выступления стендап-комиков или побывать на выставке современных художников. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».
Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ
Где послушать музыку
14 ноября в 20:00 на сцене ставропольского Дворца детского творчества — концерт «Avatar Cinematic Orchestra. Легенды русского рока». В программе — рок-композиции России и мира в оригинальных авторских аранжировках: от тяжелого рока до Classical Crossover.
Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)
15 ноября в 19:00 на сцене Abrikos Arena Stavropol выступит дуэт из Грозного Idris & Leos. Идрис Мажиев (Idris) и Осман Сусаев (Leos) прпедставят программу, в которой сочетаются «брутальный хип-хоп» и «поп-лирика». В исполнении дуэта прозвучит новый трек «Безам», который ворвался в чарты всех стриминговых платформ.
Стоимость билетов — от 2000 руб. (12+)
16 ноября в 20:00 в Abrikos Arena Stavropol— дебютный концерт Soldout Music Fest. Это музыкальный фестиваль, в рамках которого популярные исполнители представляют «живые версии» своих произведений.
Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)
Какие спектакли посетить
14 ноября в 19:00 в концертном зале им. Федора Шаляпина в Ессентуках — комедия «Возвращение любви» по одноименной пьесе Александра Галина. Это новый проект объединения «Арт продакшн». В ролях: Ольга Кабо (заслуженная артистка РФ), Александр Яцко (заслуженный артист РФ), Ольга Хохлова и Антон Эльдаров.
Стоимость билетов — от 1900 руб. (16+)
15 ноября в 11:00 в КЗ им. Федора Шаляпина в Ессентуках — спектакль для детей «Золушка». Новая версия старой доброй сказки Шарля Перро — для самых юных, требовательных и искренних зрителей.
Стоимость билетов — от 1000 руб. (0+)
15 ноября в 19:00 на сцене Ставропольского академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова — «Мертвые души» в постановке Московского драмтеатра. Режиссер театра Владимир Фекленко предлагает свежий взгляд на бессмертное произведение Николая Гоголя.
Стоимость билетов — от 2000 руб. (12+)
Что смотреть в кино
В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы комедии «Яга на нашу голову». С появлением новой воспитательницы жизнь десятилетнего Пети меняется. Он чувствует, что она не та, за кого себя выдает. Герой не ошибся: под маской простой няни скрывается Баба Яга.
Стоимость билетов — от 420 руб. (6+)
Еще одна премьера — триллер «Иллюзия обмана 3». Дэниел Атлас, временно отделившись от остальных «Всадников», набирает команду молодых иллюзионистов. Их цель — похитить «Бриллиантовое сердце», которое хранится у Вандербергов. Однако за самым дорогим в мире украшением охотятся и бывшие напарники Атласа.
Стоимость билетов — от 450 руб. (16+)
Для любителей семейного кино — «Лысый нянь». Бывалый спецназовец привык к суровым реалиям. Его отправляют на поиски похищенной программы государственной важности. Выясняется, что она находится в доме многодетной семьи. Для того, чтобы выполнить задание, лысый майор меняет профессию.
Стоимость билетов — от 480 руб. (6+)
Чем еще можно заняться
14 ноября в 20:00 на сцене ставропольского клуба Bar Dack — «Большой открытый микрофон». В программе — проверка нового материала от ставропольских комиков. Ведущий концерта «мастеров разговорного жанра» — Эмин Сеидов, участник телепроекта «Лига Городов».
Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)
15 и 16 ноября с 10:00 до 18:00 в ставропольском музее-усадьбе художника-академиста В. И. Смирнова — персональная выставка Леонида Черного. Сценический художник с более чем пятидесятилетним стажем, оформил около 200 постановок. В экспозиции — графические работы, выполненные в самых разных техниках.
Стоимость билетов — 100 руб. (6+)