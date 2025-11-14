Золушка, любовь или выставка

В грядущие выходные жители и гости региона могут посетить концерты оркестров и сольные выступления, увидеть театральные постановки, послушать выступления стендап-комиков или побывать на выставке современных художников. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

14 ноября в 20:00 на сцене ставропольского Дворца детского творчества — концерт «Avatar Cinematic Orchestra. Легенды русского рока». В программе — рок-композиции России и мира в оригинальных авторских аранжировках: от тяжелого рока до Classical Crossover.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

15 ноября в 19:00 на сцене Abrikos Arena Stavropol выступит дуэт из Грозного Idris & Leos. Идрис Мажиев (Idris) и Осман Сусаев (Leos) прпедставят программу, в которой сочетаются «брутальный хип-хоп» и «поп-лирика». В исполнении дуэта прозвучит новый трек «Безам», который ворвался в чарты всех стриминговых платформ.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (12+)

16 ноября в 20:00 в Abrikos Arena Stavropol— дебютный концерт Soldout Music Fest. Это музыкальный фестиваль, в рамках которого популярные исполнители представляют «живые версии» своих произведений.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

Вверх

Какие спектакли посетить

14 ноября в 19:00 в концертном зале им. Федора Шаляпина в Ессентуках — комедия «Возвращение любви» по одноименной пьесе Александра Галина. Это новый проект объединения «Арт продакшн». В ролях: Ольга Кабо (заслуженная артистка РФ), Александр Яцко (заслуженный артист РФ), Ольга Хохлова и Антон Эльдаров.

Стоимость билетов — от 1900 руб. (16+)

15 ноября в 11:00 в КЗ им. Федора Шаляпина в Ессентуках — спектакль для детей «Золушка». Новая версия старой доброй сказки Шарля Перро — для самых юных, требовательных и искренних зрителей.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (0+)

15 ноября в 19:00 на сцене Ставропольского академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова — «Мертвые души» в постановке Московского драмтеатра. Режиссер театра Владимир Фекленко предлагает свежий взгляд на бессмертное произведение Николая Гоголя.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (12+)

Вверх

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы комедии «Яга на нашу голову». С появлением новой воспитательницы жизнь десятилетнего Пети меняется. Он чувствует, что она не та, за кого себя выдает. Герой не ошибся: под маской простой няни скрывается Баба Яга.

Стоимость билетов — от 420 руб. (6+)

Еще одна премьера — триллер «Иллюзия обмана 3». Дэниел Атлас, временно отделившись от остальных «Всадников», набирает команду молодых иллюзионистов. Их цель — похитить «Бриллиантовое сердце», которое хранится у Вандербергов. Однако за самым дорогим в мире украшением охотятся и бывшие напарники Атласа.

Стоимость билетов — от 450 руб. (16+)

Для любителей семейного кино — «Лысый нянь». Бывалый спецназовец привык к суровым реалиям. Его отправляют на поиски похищенной программы государственной важности. Выясняется, что она находится в доме многодетной семьи. Для того, чтобы выполнить задание, лысый майор меняет профессию.

Стоимость билетов — от 480 руб. (6+)

Вверх

Чем еще можно заняться

14 ноября в 20:00 на сцене ставропольского клуба Bar Dack — «Большой открытый микрофон». В программе — проверка нового материала от ставропольских комиков. Ведущий концерта «мастеров разговорного жанра» — Эмин Сеидов, участник телепроекта «Лига Городов».

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

15 и 16 ноября с 10:00 до 18:00 в ставропольском музее-усадьбе художника-академиста В. И. Смирнова — персональная выставка Леонида Черного. Сценический художник с более чем пятидесятилетним стажем, оформил около 200 постановок. В экспозиции — графические работы, выполненные в самых разных техниках.

Стоимость билетов — 100 руб. (6+)

Вверх