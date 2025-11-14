МИД России заявил о готовности к саммиту с США в Будапеште

Россия готова провести второй российско-американский саммит в Будапеште, если он будет опираться на проработанные итоги встречи на Аляске. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Эти контакты (России и США—‘’Ъ’’.) будут продолжены тогда, когда в этом появится необходимость, при этом мы подтверждаем, что по-прежнему готовы провести в Будапеште второй российско-американский саммит, если он будет опираться на хорошо проработанные итоги Аляски»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

Президент США Дональд Трамп собирался встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште, но затем отменил эти планы. Он объяснил свое решение тем, что Россия не готова договариваться о мире на Украине. Позднее Минфин США ввел очередные санкции против РФ.

В интервью «Ъ» Сергей Лавров объяснял, что на встрече на Аляске в августе президент РФ Владимир Путин ответил на предложения по Украине, озвученные ему прежде спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. Речь шла в первую очередь об отказе Украины от членства в НАТО и сохранении за Россией территорий, «на которых люди вышли на референдумы и высказались за то, как они хотят жить».

Лусине Баласян