Жителя Дзержинска осудили за незаконный оборот оружия и боеприпасов

Дзержинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного в незаконном обороте оружия по ст. 222 УК РФ. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Полицейские и сотрудники ФСБ обнаружили у фигуранта пистолет системы Наган калибра 5,6 мм, винтовку и два ружья, а также 180 патронов и 1,6 кг взрывчатых веществ. Также у подсудимого нашли комплектующие для переделки огнестрельного оружия.

Суд назначил ему семь лет лишения свободы условно и оштрафовал на 200 тыс. руб.

