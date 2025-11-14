Найк Борзов, «Манолито очкарик» и «Авиатор»

На предстоящей неделе в Челябинске пройдут концерты Евгении Зимы, Найка Борзова, Сергея Пенкина, оркестра Cagmo и стендап-выступление Алексея Квашонкина. В театрах представят спектакли «Лисьи огни», «Манолито очкарик», «Танцплощадка 41/45» в рамках гастролей Омского ТЮЗ, а также эскизы на основе произведения «Анна Снегина», «Метрополис» и «Процесс». На выставках покажут картины, вдохновленные таким явлением, как «танатоз», а в кинотеатрах — фильмы «Путь», «Авиатор» и «Маша и медведи».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артист Найк Борзов

Концерты

Во Дворце культуры железнодорожников 15 ноября состоится выступление оркестра Cagmo. Он представит новую программу «Хор русского рока». В нее вошли песни таких групп, как «Агата Кристи», «Аукцыон», «Гражданская оборона», «Наутилус Помпилиус», «Пилот», «Кипелов» и многих других известных российских рок-коллективов. Концерт по традиции пройдет в сопровождении тысячи свечей. Стоимость билета от 2,7 тыс. до 5,2 тыс. руб. 6+

В «Максимилианс» 16 ноября пройдет сольное выступление артиста Найка Борзова, основателя панк-группы «Инфекция». Многим его творчество знакомо по песням «Лошадка», «Супермен», «Заноза», «Одна она» и другим. Стоимость билета от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб. 18+

В Harat's Pub 16 ноября можно посетить стендап-выступление Валерии Яковлевой, участницы шоу «Женский стендап на ТНТ». Ее концерт включает в себя элементы импровизации, общение со зрителями, истории и шутки, посвященные семейным отношениям. Стоимость билета от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. руб. 18+

В театре оперы и балета имени Михаила Глинки 17 ноября состоится шоу скрипачки и вокалистки Евгении Зимы под названием «Музыка в темноте. Время женщин». «Время женщин — четыре времени года, четыре стороны света, четыре женских архетипа, все мы женщины с тысячами лиц и имен, с тысячами разных историй. Неочевидные ответы на вечные вопросы о мужчинах и женщинах, верности и предательстве, жизни и смерти»,— рассказывают о теме шоу авторы. Зрителей ждет 3d-графика, уникальная хореография и гимнастические трюки, а также выступление испанского вокалиста Иисуса Васкеса. Стоимость билета от 2,2 тыс. до 4,5 тыс. руб. 6+

В концертном зале имени Прокофьева 17 ноября пройдет совместный концерт государственного симфонического оркестра Челябинской области и артиста московской филармонии, скрипача Даниила Когана. В программу выступления вошли композиции Петра Чайковского и Сергея Рахманинова. Стоимость билета от 1.2 тыс. до 2,8 тыс. руб. 6+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трубач Вадим Эйленкриг

В концертном зале имени Прокофьева 19 ноября выступит заслуженный артист Татарстана, трубач Вадим Эйленкриг со своей группой Eilenkrig Crew. Они исполнят авторскую музыку, джазовые композиции, а также мелодии советской эстрады и представят публике новые музыкальные сочинения. Стоимость билета от 1,6 тыс. до 2,5 тыс. руб.

В МТС Live Холле 21 ноября выступит заслуженный артист РФ Сергей Пенкин. Певец отправляется в юбилейный тур в честь своего 65-летия. Для поклонников творчества Сергея Пенкина подготовлено настоящее шоу — новая сценография и видеоконтент, который продемонстрирует разные периоды жизни и творчество артиста. Сергей Пенкин также исполнит уже полюбившиеся фанатам хиты и другие песни из своего репертуара. Стоимость билета от 2,9 тыс. до 8,5 тыс. руб. 12+

В челябинском стендап-клубе 21 ноября пройдет стендап-концерт известного комика Алексея Квашонкина, идейного вдохновителя юмористического шоу «Книжный клуб». Он также является участником проекта Stand-Up Club #1 и резидентом «Стендап-клуба на Трубной». По словам организаторов, Алексей Квашонкин представит лучший материал. Стоимость билета от 1,4 тыс. до 2 тыс. руб. 18+

Спектакли

В Челябинск с гастролями приезжает Омский театр юных зрителей. Его спектакли будут показывать на сцене Молодежного театра. Так, 18 и 19 ноября представят постановку «Лисьи огни». Она расскажет о группе подростков, которых в качестве наказания за буллинг отправляют в пансионат на семинар по перевоспитанию. Во время поездки автобус внезапно останавливается, а одна из пассажирок вспоминает легенду о небесной лисице, которая охотится за злом, живущим в человеке. Подростки не восприняли этот рассказ всерьез, но оказалось, что рядом с ними действительно находится тот, кто заставит их сделать сложный выбор. Стоимость билета 400 руб. 16+

В рамках гастролей Омский ТЮЗ также покажет спектакль «Манолито очкарик» по одноименному произведению испанской писательницы Эльвиры Линдо. Восьмилетний мальчик Манолито готов рассказать все о своих незабываемых приключениях — драке с лучшим другом, походом с дедушкой в магазин, полученной двойкой в школе и свидании с одноклассницей. Для многих эти события кажутся совершенно обыденными, но только не для маленького Манолито. Стоимость билета 400-500 руб. 12+

Омский театр юных зрителей покажет на предстоящей неделе еще один спектакль — «Танцплощадка 41/45» 20 ноября. Это история о жизни, мечтах простых людей, которые изменила война. Артисты расскажут ее не словами, а пластикой. Стоимость билета 400-500 руб. 12+

В Камерном театре 15 ноября в рамках театральной лаборатории представят эскиз «Анна Снегина» московского режиссера Александра Локтионова. Он основан на одноименном произведении поэта Сергея Есенина, в котором он отразил свои чувства и воспоминания о первой любви. Кроме того, в поэме писатель много внимания уделил судьбе простых крестьян и анализу исторического прошлого России. 16 ноября эскизы покажут еще два режиссера — Вацлав Дембовский и Александр Гошуков из Санкт-Петербурга. Первый участник лаборатории представит свое виденье произведения Франца Кафки «Процесс» о банковском служащем Йозефе, которого внезапно арестовывают без объяснения. Герой пытается разобраться в этой ситуации, но сталкивается лишь с безжалостной судебной машиной и бюрократией.

Александр Гошуков же выбрал для постановки научно-фантастический роман «Метрополис» Теа фон Харбоу. В произведении рассказывается о жизни города, в котором люди разделены на два социальных слоя — «хозяев жизни» и рабочих. Сын владыки Метрополиса Фредер встречает Марию, предсказывающую приход Посредника, который сможет решить проблему вражды между двумя классами. Стоимость билета на оба спектакля 500 руб., возрастное ограничение 16+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Виктория Исакова

Во Дворце культуры железнодорожников 17 ноября состоится спектакль «Острые предметы», созданный театральных агентством «Entracte». В центре постановки — две супружеские пары. В первой неуспешная художница и уверенный в себе врач. Во второй — домохозяйка и идеалист-адвокат. У каждого из них свое представление о браке, которое совершенно не совпадает друг с другом. Героев спектакля ждут романтические, трагические и фарсовые ситуации, которые должны помочь им ответить на вечные вопросы о любви и браке. В спектакли сыграет известные актеры — Виктория Исакова, Ирина Старшенбаум, Леонид Бичевин, Артем Осипов, Андрей Мартынов и Григорий Верник. Стоимость билета от 4 тыс. до 7 тыс. руб. 18+

Выставки

В Larisa Depershmidt gallery в 18 ноября презентуют проект художницы Анны Снегиной под названием Thanatosis (Танатоз). На ней будут представлены живописные работы, выполненные с помощью угля, акрила и аэрозольной розовой краски. Термин «танатоз» используется для характеристики защитного поведения у некоторых животных, которые имитируют состояние смерти, чтобы отпугнуть хищников. «Отражая хрупкий баланс между уязвимостью и стойкостью, танатоз становится метафорой нашего стремления к безопасности во враждебной среде»,— отметили организаторы выставки. Билет на экспозицию приобретается на входе в галерею.

Кино

В киноцентре имени Леонида Оболенского 18 ноября покажут документальный фильм «Путь». Он рассказывает об арктических путешествиях капитанов и команд атомных ледоколов, продолжающих прокладывать Северный морской путь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Александр Горбатов

В кинотеатрах Челябинска с 20 ноября можно посмотреть фильм «Авиатор». Действие кинокартины происходит в 2026 году. В секретной лаборатории в сознание приходит человек, которого заморозили советские ученые сто лет назад. Вернувшийся в реальность Иннокентий Платонов пытается найти место в новой реальности и восстановить память о своем прошлом и эксперименте, который может подарить людям бессмертие. Главную роль сыграл Александр Горбатов. 16+

В челябинских кинотеатрах с 20 ноября выйдет фильм «Маша и медведи» на основе народных сказок. Девочке Маше нужно спасти своего брата, превратившегося в козленка. Для этого ей нужно объединиться с тремя медведями и найти способ разрушить проклятие. Главную роль сыграла Виталия Корниенко. 6+

Ольга Воробьева