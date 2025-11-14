В Самарской области вырос спрос на услуги, связанные с бизнесом и финансами

В Самарской области в сентябре-октябре 2025 года вырос спрос на услуги, связанные с бизнесом и финансами, выяснили аналитики «Авито Услуг».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Предприниматели в 2,5 раза активнее интересовались услугами аудиторов интеллектуальной собственности по области. Эти специалисты проверяют и анализируют нематериальные активы компании, включая бренды, патенты, контент и технологии»,— говорится в сообщении. В Самаре спрос на такую услугу вырос на 82%.

На 88% вырос спрос в регионе на специалистов по составлению бизнес-плана. В 3,5 раза вырос спрос на услуги по защите авторских прав и в 2,3 раза увеличился интерес к сертификации — официальную проверку товаров и услуг на соответствие установленным нормам и стандартам.

Сабрина Самедова