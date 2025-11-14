Нетрезвый житель Ленобласти попал под электричку на станции «Кирпичный завод»

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования человека на железнодорожной станции «Кирпичный завод» в Ленинградской области. Инцидент с пострадавшим произошел около 15:00 13 ноября, сообщили в Северо-Западном управлении ведомства.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что 52-летний местный житель попал под электропоезд, следовавший сообщением «Санкт-Петербург — Невская Дубровка».

Предварительно установлено, что мужчина распивал на железнодорожных путях алкогольные напитки. При приближении поезда он предпринял попытку встать и отойти на безопасное расстояние, однако из-за близкого расстояния избежать столкновения не удалось. Пострадавшего госпитализировали.

Андрей Цедрик