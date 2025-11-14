Т-Банк и «Купер» объявили о сотрудничестве в сфере доставки продуктов. «Супермаркеты» — сервис в экосистеме Т-Банка, внутри которого можно заказать продукты напрямую в мобильном приложении банка. В рамках партнерства с «Купером» будет доступно более 30 продуктовых сетей, среди которых «Ашан», Metro, «Глобус». В сервисе действуют распродажи и скидки от партнера. Кроме того, при оплате в приложении пользователям будет доступен дополнительный кешбэк от Т-Банка. Ранее к «Супермаркетам» подключились «Магнит», «Чижик», «Пятерочка», «ВкусВилл», «Перекресток» и другие ритейлеры.

Индивидуальные стратегии доверительного управления усилят защиту прав инвесторов, считает старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев. По его словам, УК ПСБ ищет решение, которое позволит индивидуализировать ДУ для неквалифицированных инвесторов с более низким чеком. Такой продукт должен быть в линейке, поскольку он знакомит начинающих инвесторов с концепцией доверительного управления как особого вида финансовой услуги. Позже клиент сможет выбрать более сложные индивидуальные стратегии, если они будут ему необходимы, добавил Алексей Жоголев.

Авиакомпания «Победа» провела тестовый полет робота-бортпроводника на рейсе Москва—Ульяновск. Робот Володя встречал клиентов, проверял их посадочные, участвовал в первой робо-демонстрации аварийно-спасательного оборудования вместе с бортпроводниками, сообщили в компании. Пока речь идет о пробном запуске: технология на стадии тестирования, и робот не заменит реальных сотрудников.