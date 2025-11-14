Нижегородцы сдали в банки 900 тысяч монет на 4 млн рублей

Нижегородцы сдали в банки свыше 900 тыс. монет более чем на 4 млн руб. в рамках акции «Монетная неделя» осенью 2025 года, обменяв их на купюры или зачислив на свои счета. Об этом сообщили в Волго-Вятском главном управлении Банка России.

В основном нижегородцы обменивали монеты номиналом 1 рубль и 10 рублей, отметил регулятор. В регионах работы ВВГУ ЦБ граждане сдали в банки 5,2 млн монет на 24 млн руб.

Осенью 2024 года нижегородцы принесли в банки 964 тыс. монет на 3,8 млн руб.

Владимир Зубарев