Нижегородцы сдали в банки 900 тысяч монет на 4 млн рублей
Нижегородцы сдали в банки свыше 900 тыс. монет более чем на 4 млн руб. в рамках акции «Монетная неделя» осенью 2025 года, обменяв их на купюры или зачислив на свои счета. Об этом сообщили в Волго-Вятском главном управлении Банка России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В основном нижегородцы обменивали монеты номиналом 1 рубль и 10 рублей, отметил регулятор. В регионах работы ВВГУ ЦБ граждане сдали в банки 5,2 млн монет на 24 млн руб.
Осенью 2024 года нижегородцы принесли в банки 964 тыс. монет на 3,8 млн руб.