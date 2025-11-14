В Госдуме предложили штрафовать сервисы за незаконные рекомендации

Группа депутатов Госдумы во главе с зампредседателем комитета по информационной политике Антоном Горелкиным («Единая Россия») внесла законопроект о введении штрафов за нарушение законодательства в сфере информации сервисам, где применяется «рекомендательные технологии». К таковым, в частности, относятся музыкальные и стриминговые сервисы, а также маркетплейсы.

Авторы законопроекта предлагают наказывать административными штрафами владельцев сервисов, которые применяют рекомендательные технологии «в целях предоставления информации с нарушением законодательства Российской Федерации». Размер штрафов составит:

Для физлиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб.;

Для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.;

Для юрлиц — от 500 тыс. до 700 тыс. руб.

Аналогичным штрафам владельцев сервисов хотят подвергнуть за применение рекомендательных технологий без предварительного информирования пользователей.

В этот же законопроект включены штрафы (также до 20 тыс. руб. — для физлиц, до 700 тыс. руб. — для юрлиц) за неисполнение сервисами обязанностей по авторизации пользователей при предоставлении доступа к информации. С 2023 года действует закон, запрещающий вход и регистрацию на российских сайтах и в приложениях через иностранные сервисы, включая Apple ID и Google. Авторизовываться разрешено только через биометрию, портал Госуслуг, мобильный телефон и сервисы, которыми владеют российские компании.

Степан Мельчаков