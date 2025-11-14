Шура, Ave Maya и «Персона» Ингмара Бергмана

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать Шуру, Wildways, Любовь Успенскую и посетить концертную программу Ave Maya, посвященную балерине Майе Плисецкой. В музеях — увидеть подарок Владимира Путина на открытие Ельцин-центра и узнать об историях самоучек-художников на выставке «Люди, львы, орлы и фороракосы». В театрах — посмотреть мюзикл «Тайна третьей планеты», спектакль «Love Letters» и спектакль-метеосет «Времена года». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Шура

Концерты

В ресторане «Максимилианс» 16 ноября выступит Шура. Артист получил популярность в 90-е, но его песни знают до сих пор. Среди хитов исполнителя — «Ты не верь слезам», «Отшумели летние дожди», «Твори добро». Билеты на концерт — от 5 тыс. до 20 тыс. руб.

В Ельцин-центре 18 ноября пройдет концертная программа Ave Maya, посвященная столетию Майи Плисецкой. Это совместный проект с «Урал Опера Балетом» — звезды труппы театра исполнят номера, сделавшие балерину великой. На вечере представят премьеру миниатюры «Руки»: композитор Дмитрий Мазуров «вырастил» музыку для нее из речи Майи Плисецкой о работе рук балерины, а хореограф Максим Петров создал «танцевальное эхо» ее слов. Билеты — от 1,2 тыс. до 2 тыс. руб.

В ивент-холле «Фабрика» 19 ноября выступит рок-группа Wildways с презентацией нового альбома «Сумерки». За время существования группа выпустила пять альбомов, песни из которых можно услышать на концерте, и поучаствовала в большом количестве фестивалей. Исполнители обещают драйв, безумие и фирменное шоу. Билеты — 2,3 тыс. руб.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Любовь Успенская

В ККТ «Космос» 21 ноября пройдет концерт Любови Успенской. он должен был состоятся еще в начале октября, однако организаторы перенесли дату. Шансон-исполнительница известная песнями «Кабриолет», «Пропадаю я», «Люба-Любонька», «С неба звездочка упала». Программа называется «По полюшку» — в честь недавнего одноименного хита Любови Успенской. Билеты — от 2,5 тыс. до 7 тыс. руб.

В Свердловской филармонии 21 ноября пройдет концерт «Хачатурян. Огненная скрипка». Уральский молодёжный симфонический оркестр под управлением Дмитрия Филатова и скрипачка Ольга Волкова исполнят «Концерт для скрипки с оркестром ре минор» Арама Хачатуряна и «Симфонию № 4» Сергея Танеева.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дворец молодежи

Во Дворце молодежи 21 ноября пройдет концерт танцевального коллектива DS Crew. Яркая хореография сочетается в выступлении со звуковыми и световыми спецэффектами. Команда стала победителями проекта «Танцы на ТНТ», в большом гастрольном туре она представляет новую программу — «Второй сольный концерт». Билеты — от 3 тыс. до 6 тыс. руб.

Выставки и экскурсии

В Ельцин-центре 18 ноября откроется выставка «От Президента для Президентского центра» в формате «истории одного экспоната». В витрине музея выставлен большой бордовый бархатный кейс с копиями документов, касающихся выборов президента России в 1996 году. Он был подарен действующим президентом РФ Владимиром Путиным в честь открытия Ельцин-центра в 2015 году. Увидеть экспозицию можно до 21 декабря, вход свободный.

В Музее наивного искусства 15 и 16 ноября пройдут открытые экскурсии по выставке «Люди, львы, орлы и фороракосы». Пришедшие узнают истории жизни художников-самоучек, работы которых представлены в выставленной коллекции, и получат возможность поближе рассмотреть их удивительные работы. Обычный билет стоит 200 руб., а льготный — 100 руб.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Свердловский театр музыкальной комедии

Спектакли

В Свердловском театре музыкальной комедии 15 и 16 ноября покажут мюзикл «Тайна третьей планеты» по книгам Кира Булычева о «гостье из будущего». В постановке — знакомые многим Громозека, механик Зеленый, пираты Крыс и Весельчак У, робот Чарлик и другие земляне и инопланетяне. Билеты — от 300 до 1,6 тыс. руб.

Во Дворце молодежи 18 ноября сыграют спектакль Love Letters с Гошей Куценко и Екатериной Климовой в главных ролях. Постановка театра «Ателье» рассказывает о любви с самого начала — «забавных и нелепых первых шагах», радостях и открытиях, сюжетах, отраженных в письмах и двух людях, которые не смогли «"любовь в словах" превратить в "любовь земную"». Стоимость билетов — от 2 тыс. до 4,2 тыс. руб.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Артисты театра "Провинциальные танцы"

Театр «Провинциальные танцы» 21 ноября сыграет спектакль-метеосет «Времена года». Постановка — «стихийный диалог» под музыку Антонио Вивальди, который отражает переменчивость и цикличность погоды. В четырех циклах каждый танцовщик отображает один из сезонов года, которые сменяют друг друга как чувства человека.

Кино

В библиотечном центре «Екатеринбург» (БЦЕ) 15 ноября пройдет показ фильма Ингмара Бергмана «Персона» на шведском языке с русскими субтитрами. Героиня фильма — актриса театра — внезапно перестает говорить. Помочь ей пытается медсестра, с которой актриса вместе отправляется на отдых. Это экзистенциальная драма о внутреннем и внешнем, о прерванном и не начатом диалоге. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться.

В кинозале Ельцин-центра 16 ноября пройдет показ фильма «Господин оформитель» в рамках кинопрограммы к проекту «Перестройка-40». Это кино называют первым советским мистическим триллером. В центре сюжета — художник, который пытается побороть смерть и продлить жизнь человека в скульптуре и на рисунках. Вход бесплатный, но необходимо зарегистрироваться заранее.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин-центр

В Ельцин-центре продолжается программа кинофестиваля Beat Weekend. 16 ноября покажут российские документальные фильмы «Выход из воды» и «Король тыкв» — про пловчиху Юлию Ефимову и про жителя Подмосковья Сашу Чусова, который выращивает гигантские тыквы. В этот же день пройдет показ картины «Время брутализма», снятой в Северной Македонии о том, как архитектура передает дух времени. 17 ноября можно увидеть фильм «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» о том, что сформировало великого режиссера. 18 ноября покажут документальный фильм «Трезвое село» о главе села в Башкортостане.

В Музее андеграунда 21 ноября впервые покажут документальный фильм «Последняя субкультура», снятый Кириллом Ермичевым. Он посвящен сайкобилли — музыке, которая появилась после панка и стала важным направлением сначала в Европе, а затем и Санкт-Петербурге. Билеты на показ — 800 руб.

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Музей андеграунда

Лекции

В Музее андеграунда 15 ноября пройдет лекция журналиста и музыкального продюсера Александра Кушнира «"Наутилус Помпилиус": космос как воспоминание». Он расскажет про восхождение рок-группы, основываясь на общении с участниками группы, их концертах и фестивальных выступлениях. В лекцию включены раритетные видеозаписи. Вход — 400 руб.

В Ельцин-центре 15 ноября пройдет лекция Николая Улинича «Архитектура перестройки: между модернизмом и капромом». Архитектор расскажет о том, как архитекторы эпохи перестройки искали вдохновение в стандартах, как на них повлиял советский модернизм и где проходит граница между идеологией и творчеством. Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться заранее.

В Свердловской областной библиотеке Белинского 15 ноября пройдет творческая встреча с Игорем Олейниковым, художником, который участвовал в создании мультфильма «Тайна третьей планеты». Он расскажет о своей работе аниматором, художником-иллюстратором, постановщиком анимационного кино. Вход для всех свободный.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Сити-центр

В книжном магазине «Буквально» в «Сити-центре» 18 ноября пройдет лекция «Багира, Рикки-Тики-Тави и стоическая философия». Искусствовед и специалист по истории мировой литературной сказки Наталия Мамаева расскажет, почему животные в сказках Киплинга — всегда «немного люди» и как в них находится место психологическому и философскому. Вход — 300 руб.

В Музее андеграунда 18 ноября пройдет лекция архитектора и главы издательства Tatlin Эдуарда Кубенского «Город между строк». Он раскроет разные аспекты архитектуры и жизни города, опираясь на опыт работы издательства и не только. Проекты Tatlin — не только печатные издания, но и городские инициативы, которые иногда существуют в единственном экземпляре или вовсе не находят реализации, но тем не менее привлекают к себе внимание. Вход — 400 руб.

Подготовила Анна Капустина