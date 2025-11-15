Уязвимому верить

Первый компьютерный вирус представил человек человечеству 10 ноября 1983 года. С тех пор люди продолжают бороться с людьми на цифровом поле битвы. Вспоминаем, с чего начиналась эта война.

Главной угрозой в мире технического прогресса остается человеческий фактор — и со стороны изобретателей вирусов, и со стороны тех, кто оказывается жертвой этих изобретений

Главной угрозой в мире технического прогресса остается человеческий фактор — и со стороны изобретателей вирусов, и со стороны тех, кто оказывается жертвой этих изобретений

Уязвимость как болезнь

10 ноября 1983 года студент Университета Южной Калифорнии Фрэд Коэн провел первую публичную демонстрацию компьютерного вируса. Во время семинара по безопасности в Лихайском университете в Пенсильвании он за 15 минут получил доступ к системе мейнфрейма — это тип системообразующего компьютера, для самых критических данных, на современных мейнфреймах обрабатывается около 70% ключевых бизнес-данных. Коэн создал самовоспроизводящийся код, написанный на языке Unix, который использовал уязвимости в том, как устроены системы разрешения доступа к разным данным. Его наставник Лен Айдельман отметил, что схема распространения — самовоспроизводящаяся передача, использование уязвимостей, напоминает поведение вируса. Название закрепилось.

Фред Коэн всю жизнь занимается компьютерной безопасностью, с тех пор как в 1983-м еще студентом рассказал о первом компьютерном вирусе. На фото он в Китае в 2014-м

Фред Коэн всю жизнь занимается компьютерной безопасностью, с тех пор как в 1983-м еще студентом рассказал о первом компьютерном вирусе. На фото он в Китае в 2014-м

После выступления к Коэну подошел представитель Агентства национальной безопасности США и сказал, что, если бы они знали, о чем тот будет рассказывать, ему бы не дали провести демонстрацию. Коэн ответил, что именно поэтому не рассказал им заранее о содержании выступления. Так началась причудливая, слегка шизофреническая история взаимоотношений Коэна и американского правительства.

С одной стороны, как передовой исследователь в сфере безопасности, наглядно продемонстрировавший навык взламывать критические системы, он был очевидной угрозой. Коэн рассказывал, что за ним регулярно производилась слежка, его задерживали на границе, как-то раз при выходе из аэропорта он сел в такси, но такси не выпускали, пока в следующую машину не запрыгнули мужчины в серых костюмах, которые направились за ним.

С другой стороны, те же причины сделали его ценным кадром.

Первый компьютерный вирус появился в 1983 году, тогда же, когда IBM с серией 3080 IBM приступила к созданию многопроцессорных систем, значительно увеличив производительность своих устройств

Первый компьютерный вирус появился в 1983 году, тогда же, когда IBM с серией 3080 IBM приступила к созданию многопроцессорных систем, значительно увеличив производительность своих устройств

Эпидемии цифрового века

В научной работе 1984 года Коэн доказал, что атаке может быть подвержена любая система, в которой есть транзитивность, то есть способность передавать полученную информацию дальше — а она заложена в каждый компьютер по определению. Также он обозначил, что безопасность зависит не от конкретных компонентов, а от всей системы в целом. И тем самым доказал, что универсального антивируса существовать не может (такая же ситуация и с традиционными вирусами в медицине, кстати). Эта работа определила структуру кибербезопасности на десятилетия.

Код компьютерного червя Morris, написанный студентом Робертом Моррисом, сыном сотрудника Агентства национальной безопасности США, который в 1988 году за сутки распространился на 10 процентах подключенных к тому моменту к интернету компьютеров

Код компьютерного червя Morris, написанный студентом Робертом Моррисом, сыном сотрудника Агентства национальной безопасности США, который в 1988 году за сутки распространился на 10 процентах подключенных к тому моменту к интернету компьютеров

Подразделение американского Минобороны под названием DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, Управление перспективных исследовательских проектов) обратилось к Коэну за помощью в исследовании вирусов и того, как они могут навредить стратегическим объектам. Поскольку в задачи DARPA входит проработка самых катастрофических сценариев, им важно исследовать любые угрозы, особенно новые и высокотехнологичные. Поэтому еще совсем юного Коэна позвали ночами взламывать самые мощные и защищенные компьютеры Минобороны и нередко консультировались с ним в ситуациях угроз кибербезопасности.

Первый вирус, который нанес настоящий массовый урон, появился в 1988 году. Студент и сын сотрудника Агентства национальной безопасности Роберт Моррис выпустил в интернет червя — подвид вируса, который не привязан к конкретному приложению, а может распространяться сам по себе. Моррис утверждает, что не хотел никому навредить, а намеревался продемонстрировать уязвимости, чтобы на безопасность интернета обращали больше внимания. Демонстрация удалась — за сутки около 6 тыс. устройств были заражены, а это порядка 10% компьютеров, подключенных к интернету на тот момент. Фактически они перестали работать, потому что вирус запускался многократно на каждом устройстве, и то зависало намертво. Это была первая DDoS-атака в истории.

В целом ничего не мешало разработать такого червя, который заразил бы 100% компьютеров, но Моррис сделал его только под одну операционную систему.

Финансовый урон от этой атаки оценивают в сумму от $100 тыс. до $10 млн, Моррису влепили штраф и условный срок, он стал первым в истории США человеком, который был осужден по уголовному делу за действия на компьютере. Но главный эффект атаки был психологическим: пользователи интернета узнали, что новая технология не только открывает невиданные возможности коммуникации и коллаборации, но и несет в себе угрозы.

Продавец компьютерного магазина Джоэль Скольник в Кембридже, Массачусетс, демонстрирует возможности компьютера Apple II в 1978 году. Из-за популярности устройств, Apple II стал одним из первых персональных компьютеров, на котором появились вирусы

Продавец компьютерного магазина Джоэль Скольник в Кембридже, Массачусетс, демонстрирует возможности компьютера Apple II в 1978 году. Из-за популярности устройств, Apple II стал одним из первых персональных компьютеров, на котором появились вирусы

Человеческий фактор

Борьба хакеров и безопасников фоном идет уже почти полвека. Вирусы становятся сложнее, системы защиты — тоже, и так по кругу.

Вот тройка главных компьютерных вирусов в истории только XXI века.

2000 год. ILOVEYOU. Вирус распространялся через имейл. Пользователю приходило письмо с темой I love you («Я люблю тебя»). Если послание открывали, запускался файл, который отправлял такое же письмо всем контактам в адресной книге. Если пользователь открывал приложение, запускалась программа, которая собирала все доступные пароли и отправляла их хакеру. В итоге 55 млн компьютеров подверглись атаке, а около 2,5–3 млн были успешно заражены. Урон оценивается в миллиарды долларов. Единственная причина, по которой автор вируса не попал в тюрьму,— на тот момент в Филиппинах, откуда он родом, просто не существовало законодательной базы для вынесения приговора.

К 1990-м и компьютеры стали необходимой частью многих производств, а их защита от вирусов — неотъемлемым техническим требованием

2010 год. Stuxnet. Вирус, разработанный при поддержке правительства США, безобидный для обычных компьютеров, через которые он распространялся. Зато когда он попал на индустриальные компьютеры предприятий по обогащению урана в Иране, то аккуратно и медленно саботировал оборудование, постепенно приводя его в негодность. Насколько известно, это был первый компьютерный вирус, который наносил физический урон в реальном мире.

2017 год. NotPetya. Червь, который уничтожал все данные на зараженных компьютерах. Причем на экран выводилась информация, что в обмен на выкуп данные можно восстановить, но на деле к тому моменту на дисках вместо информации была цифровая каша. Первые заражения произошли на Украине и далее распространились по всему миру. Урон оценивается в десятки миллиардов долларов, крупнейшие компании вроде Maersk и FedEX были парализованы несколько дней. Считается, что вирус был создан при поддержке российских спецслужб.

При этом, как отмечает Фрэд Коэн, даже по мере того, как системы защиты становятся надежнее, самая уязвимая часть системы остается неизменной — это человек. Нельзя сделать патч, заплату на сознание. То есть нельзя гарантировать, что все научатся интуитивно распознавать типичные вирусные атаки во всех случаях. Как доказал Коэн, любая система безопасна лишь в той степени, в которой защищена самая слабая ее часть.