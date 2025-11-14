Генконсульство России отрицает обвинения в вербовке иракцев в армию

Генеральное консульство России в Эрбиле (столица Иракского Курдистана) отрицает обвинения в причастности к вербовке граждан Ирака или других стран для участия в боевых действиях на Украине. Об этом заявил неназванный представитель диппредставительства в интервью The New Arab.

«Иностранцы могут служить в российской армии, только если они постоянно проживают в России и говорят по-русски. Все обвинения в том, что российские дипломатические представительства вербуют тысячи иракцев, — это слухи, призванные нанести ущерб имиджу России в иракском обществе»,— сказал дипломат на условиях анонимности.

В сентябре в сети появились видео, на которых, как утверждается, иракцы проходят подготовку для участия в боевых действиях на Украине. Правозащитные организации призвали иракские власти проследить за возможными случаями вербовки после того, как посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев в интервью Shafaq заявил, что «тысячи иракцев готовы вступить в ряды российской армии». Тогда же он сообщил, что посольство выдало визы родственникам двух граждан Ирака, погибших в результате боевых действий. «Это единственные официально задокументированные случаи, которыми занималась миссия»,— сказал посол.

Лусине Баласян