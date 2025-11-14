Спрос на квартиры с тремя и более комнатами вырос на 32%

Один из ведущих девелоперов Татарстана проанализировал изменение потребительских предпочтений на рынке недвижимости. По данным компании «Суварстроит», за период с 1 января по 30 сентября 2025 года спрос на трёх-, четырёхкомнатные и более просторные квартиры вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.



Несмотря на этот значительный рост, лидером по объёму продаж остаются однокомнатные квартиры.

В портфеле проектов «Суварстроит» квартиры с несколькими комнатами занимают долю в 24%. Сегодня для клиентов, рассматривающих покупку просторного жилья, действуют специальные условия. Например, в ЖК «Станция Спортивная» предоставляется скидка до 25% на трёхкомнатные квартиры*.

Компания уделяет особое внимание созданию разнообразных и продуманных планировок, чтобы удовлетворить запросы самых требовательных покупателей. Компания предлагает двухуровневые квартиры, квартиры с террасами, с отдельным входом, с мастер-спальнями и несколькими гардеробными.

Создать уютное и функциональное пространство для всех членов семьи можно и на 50 квадратных метрах. Главное, придерживаться ключевых принципов при проектировании. Это:

Правильная эргономика — эффективное зонирование, которое позволяет комфортно разместить все необходимые зоны даже на небольшой площади.

Обилие естественного света — увеличенные или панорамные окна и продуманная ориентация домов наполняют квартиры светом.

Продуманные системы хранения — в проектах компании предусмотрены различные решения для организации пространства — от встроенных гардеробных до отдельно стоящих кладовых комнат, для хранения сезонных вещей.

Встроенная система «умный дом» — создаёт новый уровень комфорта, а также помогает рационально использовать ресурсы. С её помощью жители могут в режиме реального времени контролировать потребление электроэнергии и воды, управлять освещением и розетками, поддерживать идеальный климат в доме и существенно снизить расходы на отопление.

Для тех, кто ищет большую квартиру, но не готов к большим затратам на ремонт или не хочет ждать, девелопер предлагает готовые варианты в ЖК «Южный парк» и «Времена года». Здесь есть полностью оборудованные мебелью квартиры с дизайнерским ремонтом в двух цветовых решениях — бежевом и сером.

Отметим, что в ЖК «Южный парк» стоимость квартир с ремонтом начинается от 11,5 млн руб. Варианты доступны, в частности, по льготным ипотечным программам**.

