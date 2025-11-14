Telegram заблокировал рекордное количество каналов и групп за день

За сутки 13 ноября Telegram заблокировал рекордное количество каналов — 519 645. Согласно отчету Telegram, это самая масштабная блокировка за все время ведения статистики мессенджером.

По данным статистики, за 2025 год Telegram заблокировал почти 35 млн групп и каналов, из них 856,4 тыс. публиковали материалы со сценами насилия над несовершеннолетними, а 207,7 тыс. были связаны с террористическими сообществами.

Мессенджер блокирует контент, если он нарушает пользовательское соглашение Telegram. Под блок попадают каналы, публикующие сцены насилия, жестокого обращения с детьми, а также сообщения о продаже нелегальных товаров. Любой пользователь может самостоятельно пожаловаться на контент за нарушение авторских прав, мошенничество, спам и другие противоправные действия.

Прошлый рекорд был поставлен в феврале — за день было заблокировано около 500 тыс. каналов и групп, созданных в мессенджере. Статистика по блокировкам ведется ежедневно с 2023 года.