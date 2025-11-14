Глава Нижнего Новгорода внес в гордуму проект бюджета на 2026 год

Проект бюджета Нижнего Новгорода на 2026 год внесен в городскую Думу. Доходы на 2026 год выше первоначального прогноза прошлого года почти на 9 млрд руб., сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

«Почти две трети расходов направляются на отрасли социальной сферы — это дошкольное, общее образование, соцполитика, культура, спорт. Тем не менее, мы смогли, помимо сохранения социальной направленности бюджета, обеспечить и средства на развитие — ремонт дорог, ремонт и создание новых инфраструктурных объектов, благоустройство»,— отметил мэр.

Председатель гордумы Евгений Чинцов добавил, что в проекте бюджета заложен рост собственных доходов города и снижение дефицита.

Бюджет Нижнего Новгорода на следующий год сформирован с учетом присоединенного Кстовского округа. В текущем году расходы кстовского бюджета составляли около 7 млрд руб.

Доходы бюджета Нижнего Новгорода на 2026 год пока запланированы в размере почти 75,2 млрд руб., расходы — 77,12 млрд руб., дефицит — 1,83 млрд руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», при внесении проекта бюджета Нижнего Новгорода на 2025 год доходы составляли 66,6 млрд руб., расходы — 69,9 млрд, дефицит — 3,3 млрд руб.

Галина Шамберина