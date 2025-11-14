Главу фирмы в Приморье обвинили в хищении при строительстве детсада в военном городке

СКР завершил расследование уголовного дела против генерального директора ООО «Микс Руф» Виктора Попова. Его обвиняют в хищении средств при выполнении гособоронзаказа, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2023 году госзаказчик заключил с «Микс Руф» контракт на строительно-монтажные работы в детском саду военного городка Сергеевка Приморского края. В 2024 году господин Попов предоставил фиктивные документы о выполненных работах.

В результате обвиняемый похитил свыше 22 млн руб., а условия контракта не были выполнены. Суд арестовал имущество фигуранта на общую сумму более 16 млн руб. для обеспечения штрафа и гражданского иска.

Никита Черненко