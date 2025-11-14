Ресторан «The Бык» будет открыт в Новосибирске по франчайзингу

Сеть мясных ресторанов «The Бык» заявила об открытии первого ресторана в Новосибирске. Компания подписала договор франчайзинга. До этого сеть развивалась только в европейской части России. Сумму средств, которые пойдут на открытие ресторана, владельцы не озвучивают. По предварительным прогнозам, средний чек на одного посетителя составит 1200 руб.

Сеть планирует не останавливаться на одной точке и намерена увеличить их количество в крупных городах Сибири благодаря выдаче франшиз.

Сегодня у бренда 25 заведений, работающих исключительно по франчайзинговой модели: 20 в Москве, два в Санкт-Петербурге, еще два в Калуге и один в Туле.

Лолита Белова