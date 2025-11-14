Возбуждено уголовное дело о нарушениях в Кстовской ЦРБ

Полиция возбудила уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) по факту возможных нарушений в Кстовской центральной районной больнице (ЦРБ). Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее телеканал «Кстати» опубликовал материал о том, что и.о. главврача ЦРБ Анастасия Князева заставляла сотрудников больницы подделывать данные о диспансеризации. По данным СМИ, из-за фальсификации сведений о диспансеризации нескольких тысяч человек больница незаконно получила 11 млн руб.

Работники больницы уточнили «Ъ-Приволжье», что и.о. главврача заставляла подделывать данные статистический отдел ЦРБ, старшую медсестру поликлиники № 1 и фельдшера, которые должны были вносить сведения о прохождении диспансеризации пациентами и заносить в единую цифровую платформу случаи диспансеризации от имени врачей.

Уголовное дело будет расследовать Главное следственное управление ГУ МВД по Нижегородской области.

Владимир Зубарев