В Самарской области сохранили тарифы на речные перевозки до Рождествено

В Самарской области решили сохранить действующие тарифы на речные перевозки маршруте «Самара (Речной вокзал) — Рождествено». Это следует из приказа департамента ценового и тарифного регулирования региона.

На маршруте «Самара (Речной вокзал) — Рождествено» в 2025 году стоимость полного билета составляла 105 руб., детского билета — 53 руб. Предельные максимальные уровни тарифов на перевозку пассажиров не изменятся и в 2026 году.

Приказ департамента ценового и тарифного регулирования региона вступает в силу с 1 января 2026 года.

Андрей Сазонов