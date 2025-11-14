Рок, Пушкин и кино про фокусы

В пятницу, субботу и воскресенье Самару и Тольятти ждет насыщенная культурная программа. В городах пройдут концерты. В театрах покажут интересные спектакли. Главные события — в афише «Ъ-Волга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

МУЗЫКА

В самарском Музее рок-н-ролла в пятницу, 14 ноября, в 19:00 (MSK+1) состоится лекция о русской рок-музыке 1990-х и 2000-х годов. Встреча будет посвящена ключевым фигурам и событиям отечественной музыкальной сцены того времени. Лекцию проведут музейщики и журналисты Алексей Тилли и Илья Сульдин, а также арт-директор Дома рока Константин Игудин.

Вход свободный. (16+)

В субботу, 15 ноября, в самарском ресторане Maximilian`s выступит российский диджей Kolya Funk Он автор тысяч треков и ремиксов, которые звучат по всему миру. Kolya Funk занимается эксклюзивной авторской обработкой мировой поп-музыки. Диджей с 20-летним стажем представит их на суд публики в полночь.

Вход после 23:00 — девушкам бесплатно, мужчинам 300 рублей + депозит 700 рублей. (18+)

В воскресенье, 16 ноября, в 19:00 в культурном центре «Автоград» в Тольятти выступит ансамбль Concord orchestra. Музыканты представят программу «Симфонические рок-хиты. Лучшее». Публику ждут аранжировки хитов групп Nirvana, Scorpions, Linkin Park, Metallica, Thirty Seconds to Mars, Nightwish, Led Zeppelin, Limp Bizkit, Muse, Europe, Pink Floyd, Roxette, Queen, Evanescence, System of a Down, AC/DC и Bon Jovi. Музыканты в ярких костюмах исполнят классику жанра с танцами на фоне видеоряда.

Цена билета — от 1800 рублей. (12+)

ТЕАТР

В субботу, 15 ноября, в 18:00 в самарском театре драмы «Камерная сцена» пройдет показ спектакля «Метель». Постановка представляет собой фантазию на тему повести Александра Пушкина в двух действиях. Спектакль дважды становился лауреатом театральных наград в 2024 году. Он удостоился премии на Всероссийском театральном фестивале «Русская классика. Страницы прозы» и на фестивале «Самарская театральная муза – 2024».

Цена билета — от 500 до 1200 руб. (16+)

В воскресенье, 16 ноября, в Самарском академическом театре оперы и балета имени Шостаковича в 12:00 пройдет балет «Чиполлино». Сказка, написанная в 1951 году, посвящена мальчику-луковке, который борется с аристократами. В 1961 году на ее основе был создан мультфильм с музыкой Карена Хачатуряна. Хореограф Генрих Майоров использовал эту музыку для создания балета, премьера которого состоялась 8 ноября 1974 года в Киеве. В детском спектакле по произведению Джанни Родари соседствуют драма, сатира и трагедия.

Цена билета — от 300 до 800 руб. (6+)

В воскресенье, 16 ноября, в 17:00 тольяттинский театр «Колесо» представит на большой сцене спектакль «Похищение». Он посвящен двум театральным актрисам, которые отправились в лес по грибы и нашли бесчувственное тело мужчины с сумкой с крупной суммой денег. Это кардинально меняет их жизнь. В 2012 году пьеса Ксении Степанычевой, по которой поставлен спектакль «Похищение», победила в номинации «Драматургия» независимой литературной премии «Дебют».

Стоимость билетов — от 400 до 600 руб. (16+)

КИНО

В кинотеатрах с 13 ноября идет продолжение знаменитой франшизы про талантливых фокусников — «Иллюзия обмана 3» . Герои используют свои навыки ради шоу и ограблений, которые совершают во имя справедливости. В третьей части, которая вышла спустя почти десять лет после предыдущего фильма, полюбившиеся зрителям иллюзионисты действуют в компании с более молодыми коллегами.

Стоимость билетов — от 260 до 550 руб. (16+)

ВЫСТАВКИ

Самарский филиал государственной Третьяковской галереи 15 и 16 ноября приглашает на выставку «Детство. Мечты». Экспозиция включает 63 работы из коллекций Государственной Третьяковской галереи, Самарского областного художественного музея, а также из частных собраний. В числе прочего на выставке представлены оригиналы работ «Опять двойка» Федора Решетникова, «Будущие летчики» Александра Дейнеки, «1918 год в Петрограде» Кузьмы Петрова-Водкина, «Лето» Татьяны Яблонской и «Картина для детей» Петра Кончаловского.

Стоимость билетов — от 300 до 500 руб. 0+

С 14 по 16 ноября в Тольяттинском художественном музее можно посетить выставку «Юрий Боско. Путь художника. К 95-летию со дня рождения». Экспозиция посвящена автору, жизнь и картины которого неразрывно связаны с Волгой и волжским краем. Выставка включает эскизы монументальных работ Юрия Боско, созданных в Куйбышеве, Тольятти, Волгограде и для Волжской ГЭС, известные картины художника, среди них — «Над Волгой» и «Будни Волгоградской ГЭС», которые стали символами эпохи «оттепели». Кроме того, можно будет увидеть портреты дочери Анны, архитектора Левитана, поэта Леднева, художника Суханова, рабочих и волгарей.

Стоимость билетов — от 100 до 200 руб. 0+

СПОРТ

Хоккейный клуб «Лада» на льду «Лада Арены» встретится 16 ноября с нижнекамским «Нефтехимиком». Тольяттинская команда после затяжной серии неудач на старте сезона Континентальной хоккейной лиги бьется в каждом матче и отчаянно пытается вернуться в зону плей-офф. После семи матчей на выезде, в которых были одержаны три победы, «Лада» возвращается на родную арену. Игра с «Нефтехимиком» начнется в 17:00 (MSK+1)/

Стоимость билетов — от 550 до 1700 руб. 0+