В Париже простились с художником Эриком Булатовым

В церкви Святой Троицы в Париже прошла церемония прощания с художником Эриком Булатовым, передает корреспондент ТАСС. Ее посетили родственники, друзья и коллеги художника. Речь на прощании произнес посол РФ во Франции Алексей Мешков. Он отметил вклад Эрика Булатова в мировое искусство, сообщает корреспондент «РИА Новости».

Тело художника кремируют и перевезут в Москву. Дата похорон в России еще не объявлена.

Эрик Булатов умер 9 ноября в возрасте 92 лет в Париже. В 1960-х он вошел в нонконформистское художественное объединение «Сретенский бульвар». Вместе с ним членами объединения были Илья Кабаков, Эрнст Неизвестный, Юрий Соболев-Нолев и другие. В 1970-х Эрик Булатов создал первые картины-конструкции, сочетавшие пространство классического пейзажа с плакатными или текстовыми вставками. Эти работы позволили художнику выдвинуться в число ведущих представителей «московского концептуализма». Известность Эрику Булатову принесла картина «Слава КПСС», созданная в 1975 году. В 2008 году она была продана за $2,1 млн.

Каким запомнили Эрика Булатова — в материале «Ъ» «Жил — и видел».

Полина Мотызлевская