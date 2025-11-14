В Ессентуках полиция расследует нападение соседа с топором на подростка

В Ессентуках полицейские расследуют инцидент между несовершеннолетним местным жителем и его соседом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В социальных сетях распространяется видео, на котором видно, как мужчина во дворе своего дома преследует 16-летнего подростка с топором. Полицейские уже изъяли топор и устанавливают причины конфликта. Ход проведения проверки находится на контроле краевого управления МВД.

Константин Соловьев