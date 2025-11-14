В Москву вернули посылки с 200 редкими жуками из Перу стоимостью 1,5 млн рублей

Сотрудники Центральной почтовой таможни Москвы задержали две посылки из Перу, в которых находилась коллекция из 200 высушенных экзотических жуков общей стоимостью около 1,5 миллиона рублей. Посылки были адресованы жителям Ставропольского края, но попасть в регион насекомые не смогли из-за отсутствия необходимых ветеринарных разрешений. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

Фото: Федеральная таможенная служба

Жуков выявили при помощи рентген-установки во время досмотра почтовых отправлений. Каждый экземпляр был закреплён на картонной подложке и упакован в плотный целлофан. Среди коллекции оказался крупнейший в мире ночной дровосек-титан — представитель семейства усачей длиной около 20 см. Кроме того, в отправлении были жуки-долгоносики и носороги из семейства пластинчатоусых, которые также имеют коллекционную ценность.

Экспертиза подтвердила, что образцы относятся к неотропическому царству и представляют научно-коллекционный интерес. Однако отсутствие сопроводительных ветеринарных документов на ввоз сделало невозможным легальное перемещение насекомых через таможню. В связи с этим посылки были возвращены отправителю обратно в Перу.

По оценке специалистов, общая стоимость коллекции превышает 1,5 миллиона рублей. Случай зафиксирован как попытка незаконного ввоза потенциально опасных биологических объектов без официального разрешения. Федеральная таможенная служба продолжит мониторинг и контроль импортных почтовых отправлений для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Станислав Маслаков