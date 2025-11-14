Путин присвоил аэропорту Ижевска имя оружейного конструктора Калашникова

Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Ижевска (Удмуртия) имя оружейного конструктора Михаила Калашникова. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Кандидатура Михаила Калашникова была утверждена в результате народного голосования, которое началось в июле 2025 года. Общественные деятели Удмуртии предложили еще десять кандидатов, помимо оружейника. Лидерами первого тура голосования были также композитор Петр Чайковский и Андрей Дерябин — государственный деятель, руководивший строительством Ижевского оружейного завода в 1807 году.

Имя Михаила Калашникова в Ижевске уже носили музейно-выставочный комплекс, технический вуз и оборонно-промышленный концерн.

20 сентября в аэропорту Ижевска начал работу новый пассажирский терминал. Статус международного аэропорт получил в апреле 2023 года.

Степан Мельчаков