Путин присвоил аэропорту Ижевска имя оружейного конструктора Калашникова

Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Ижевска (Удмуртия) имя оружейного конструктора Михаила Калашникова. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Кандидатура Михаила Калашникова была утверждена в результате народного голосования, которое началось в июле 2025 года. Общественные деятели Удмуртии предложили еще десять кандидатов, помимо оружейника. Лидерами первого тура голосования были также композитор Петр Чайковский и Андрей Дерябин — государственный деятель, руководивший строительством Ижевского оружейного завода в 1807 году.

Имя Михаила Калашникова в Ижевске уже носили музейно-выставочный комплекс, технический вуз и оборонно-промышленный концерн.

20 сентября в аэропорту Ижевска начал работу новый пассажирский терминал. Статус международного аэропорт получил в апреле 2023 года.

Степан Мельчаков

