Путин обсудил с Совбезом противодействие киберпреступлениям

Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи совещание с Советом безопасности, сообщили в пресс-службе Кремля. На звонке обсуждалось, как противостоять киберпреступлениям.

Докладчиком на совещании выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. В нем также участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совбеза Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Николай Патрушев и другие.

За последние три месяца уровень киберпреступности в России резко вырос. За третий квартал 2025 года было зафиксировано свыше 42 тыс. атак, что на 73% больше показателей прошлого года и составляет 40% от общего числа годовых инцидентов. Чаще всего кибератаки совершали на телекоммуникации, ИТ и финансовый сектор. Самый заметный рост — на 43% — показали атаки на медиаотрасль.

