Минюст признал экстремистской книгу Ханны Дэйзи «Когда плачут камни»

Минюст включил в перечень экстремистских материалов электронную версию книги Ханны Дэйзи «Когда плачут камни» (When stones cry) на английском и русском языках.

Книга «Когда плачут камни» написана Ханной Дэйзи от первого лица. В ней лирический герой, чье имя совпадает с именем автора, рассказывает о своем детстве в Ингушетии в 1930-е годы. В частности, там представлены впечатления девушки от событий, связанных с убийством первого секретаря областного комитета ВКП(б) Ингушской АО Иосифа Черноглаза. Он занял пост в республике в 1929 году и возглавил политическую борьбу с мусульманским духовенством. В 1930 году Иосифа Черноглаза обезглавил житель, считающий себя частью мусульманской общины Кунта-Хаджи.

Согласно информации в реестре ведомства, книга была выпущена в 2019 году ООО «Издательские решения». В качестве основания для внесения в список в реестре приводится решение Верховного суда Ингушетии от 20 августа 2025 года.

Иск о запрете в России книги Ханны Дэйзи подал в суд зампрокурора республики Гирихан Хазбиев. В заявлении были приведены выводы психолого-лингвистической экспертизы, проведенной образовательным центром судебной экспертологии им. Е.Ф. Буринского при Южном федеральном университете.

Согласно экспертизе, в тексте книги содержатся признаки возбуждения ненависти по отношению к осетинам и вооруженным силам СССР, а также к российским органам власти. «Автор на своем примере поощряет агрессивные, вооруженные методы борьбы против действующих органов власти, позиционируя их борьбой за свободу ингушского народа и его национальные интересы»,— говорится в определении Верховного суда.

Лингвисты также указали, что распространение книги в интернете может негативно отразиться на общественно-политической обстановке в Северо-Кавказском округе, а также на «взаимоотношениях между представителями ингушского и осетинского этносов».

Полина Мотызлевская