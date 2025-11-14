Жителя Прикамья приговорили к 8,5 года колонии за участие в нападении на инкассаторов

Березниковский городской суд признал 43-летнего мужчину виновным в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию). Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Преступник был задержан в Соликамске.

Судом установлено, что в сентябре 2012 года подсудимый, совместно с неустановленным соучастником, совершил нападение на инкассаторов частного охранного предприятия, ранив при этом выстрелами из ружья одного из них. После этого злоумышленники скрылись с места преступления, ничего не похитив. Потенциальной добычей могли стать около 3,6 млн руб.

Суд учел позицию гособвинения и назначил виновному наказание в виде 8,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом. С осужденного в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тыс. руб. Приговор суда в законную силу пока не вступил.