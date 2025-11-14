В Челябинске военного осудили за полуторогодовалую самоволку

Челябинский гарнизонный суд признал военнослужащего виновным в самовольном оставлении части (ч. 5 ст. 337 УК РФ) в сумме на полтора года. Его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что военный в период мобилизации решил отдохнуть, в октябре 2022 года оставил часть и уехал в Челябинскую область. В марте 2023 года он добровольно обратился в военный следственный отдел и вернулся на службу. Однако в ноябре того же года южноуралец снова не явился вовремя в часть. До ноября 2024 года, когда горожанина задержали сотрудники уголовного розыска, он жил в Челябинске.

Виталина Ярховска