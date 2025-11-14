В Ставрополе следователи проверят затопление подъезда после ремонта крыши

Следственный комитет России по Ставропольскому краю начал проверку после публикаций в СМИ о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на улице Пирогова в Ставрополе, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю

Несмотря на недавний капитальный ремонт крыши, один из подъездов дома вновь оказался затоплен из-за дождя. Причиной подтопления могла стать неправильно установленная система водоотведения. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по краю Олег Сидоров отдал указание организовать проверку, в ходе которой дадут правовую оценку действиям ответственных лиц. Следователь уже осмотрел место происшествия, допрашивает очевидцев и запросил всю необходимую документацию.

Прокуратура Промышленного района Ставрополя тоже провела проверку, выявив ненадлежащий контроль краевого фонда капитального ремонта при работе подрядчиков, отвечавших за кровельные работы в ряде многоквартирных домов. В связи с этим прокуратура внесла руководству фонда представление с требованием устранить нарушения, а также взяла дело на контроль до полного восстановления жилищных прав жильцов, пострадавших от подтопления. Это подтопление стало резонансным после публикаций СМИ, вызвавших общественный резонанс и губернаторские указания профильным ведомствам обратить внимание на ситуацию.

Ранее жители нескольких домов Ставрополя жаловались на потопы во время дождей из-за ремонта крыш, который велся в неблагоприятных погодных условиях, что усугубляло ущерб квартирам и подъездам.

Станислав Маслаков