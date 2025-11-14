В Мелитополе работника центра реабилитации детей осудили за избиение воспитанников

Сотрудник Мелитопольского центра социально-психологической реабилитации детей получил три года колонии общего режима за избиение воспитанников. Об этом сообщили в Запорожском областном суде.

Согласно материалам уголовного дела, 45-летний дежурный по режиму ГБУ «Мелитопольский областной центр социально-психологической реабилитации детей» с апреля по сентябрь 2024 года систематически избивал двух «непослушных» воспитанников.

Мелитопольский межрайонный суд признал его виновным в совершении преступления по п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух или более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, находящегося в беспомощном состоянии) и назначил полтора года лишения свободы в колонии общего режима, а также постановил взыскать с него по 100 тыс. руб. в пользу каждого из двоих пострадавших. Однако Запорожский областной суд по представлению прокуратуры ужесточил приговор до трех лет лишения свободы.

Александр Дремлюгин, Симферополь