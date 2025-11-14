Три человека погибли и трое получили травмы в ДТП под Новосибирском

В Тогучинском районе Новосибирской области три человека разбились в ДТП. Авария произошла сегодня на 107 км автодороги К-19, сообщает ГУ МВД региона.

По данным ведомства, произошло столкновение Chery Tiggo и «Лады». Водитель и двое пассажиров отечественного авто скончались на месте аварии. По данным областной прокуратуры, три человека, находившиеся в Cherry Tiggo, в том числе несовершеннолетний, получили травмы, они направлены в Тогучинскую ЦРБ.

Надзорным ведомством организована проверка.

Александра Стрелкова