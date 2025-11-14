В Екатеринбурге 11-летняя девочка попала под трамвай, опаздывая в школу

В Екатеринбурге трамвай сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. Инцидент произошел 14 ноября в 07:25 на улице Техническая, рядом с домом №152.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

По предварительным данным, водитель трамвая №10 двигавшегося по маршруту №10 «ЦПКИО- 7 ключей» допустил наезд на школьницу, которая пересекала трамвайные пути в неустановленном месте. Пострадавшую доставили в детскую больницу № 9 с различными травмами. Бабушка девочки сообщила, что внучка опаздывала в школу.

Автоинспекторы установили, что за рулем трамвая находилась 46-летняя женщина с 25-летним стажем вождения данной категорией. Она пояснила, что не заметила ребенка, так как девочка выбежала на пути неожиданно. «На месте ДТП женщина прошла освидетельствование, состояние опьянения не установлено»,— добавили в госавтоинспекции. В момент ДТП в трамвае было около пяти пассажиров, никто из них не пострадал.

На месте происшествия автоинспекция провела все необходимые процессуальные действия. Материалы будут направлены в ПДН и территориальную комиссию по делам несовершеннолетних. «Помимо этого автоинспекторы проведут обследование образовательной организации, в которой обучается пострадавший ребенок, на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге»,— подчеркнули в пресс-службе.

Полина Бабинцева