Из Ярославской области выдворили партию нелегальных мигрантов

14 ноября судебные приставы Ярославской области доставили 35 нелегальных мигрантов в аэропорт «Внуково», откуда их отправили за границу. Об этом сообщили в УФССП по региону.

Фото: УФССП по Ярославской области

Среди выдворенных — граждане Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении и Азербайджана. После выдворения иностранцам может быть запрещен въезд в Россию на пять лет. С начала года из Ярославской области выдворено 258 человек, в основном из стран СНГ. Большинство из них работали без патентов, просрочили миграционный учет или въехали по поддельным документам. Все они признаны виновными по статье 18.8 КоАП РФ.

С февраля 2025 года судебные приставы могут исполнять постановления о выдворении, вынесенные не только судами, но и сотрудниками полиции. Это ускорило процесс выдворения нелегальных мигрантов и повысило эффективность миграционного контроля.

Антон Голицын