Найк Борзов, Guf, «Горе от ума» и «Иллюзия обмана 3»

В ближайшую неделю в Уфе выступят Найк Борзов, Андрей Бебуришвили, Расул Чабдаров, Хор Валаамского монастыря, Кубанский казачий хор и Guf. В театрах покажут спектакли «Горе от ума», «Искатели жемчуга», «Руслан и Людмила», «Старый дом» и «Идеальный свидетель». Поклонников баскетбола ждут на матчах уфимского «Динамо», а любителей собак — на акции «Ищу человека». В кинотеатрах Уфы покажут несколько кинопремьер: «Иллюзия обмана 3», «Яга на нашу голову», «Лысый нянь», «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Найк Борзов во время выступления

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Певец Найк Борзов во время выступления

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Комик Андрей Бебуришвили выступит завтра, 15 ноября, в «Тинькофф холл» с программой «Новое и лучшее». Бывший КВНщик и участник проекта «Comedy Баттл» познакомит (или кому-то напомнит) о своем творчестве и комедийной таланте. Артист, которого все чаще можно увидеть на экране телевизора или мониторе компьютера, если верить отзывам зрителей, расскажет о своей семейной жизни. Как полагается, с юмором и задором.

В тот же вечер в соседнем зале — в «Dom печати», который располагается в «Тинькофф холл» — состоится концерт Найка Борзова. «Лошадка», «Верхом на звезде», «Одна она», «Три слова» — хиты, который знает каждый фанат рок-музыки. Именно эти песни принесли Найку Борзову всероссийскую любовь и славу, а его вокал не спутать ни с одним другим голосом в мире.

16 ноября в «Dom печати» выступит еще один стендап-комик — Расул Чабдаров. Его фирменный стиль — это смесь тонкого наблюдения за реальностью и искрометного юмора, который находит отклик в сердцах каждого.

17 ноября в Городском дворце культуры можно будет услышать Хор Валаамского монастыря. В программе, посвященной 2-летию коллектива, прозвучат наиболее яркие, красочные и глубокие по содержанию произведения из программ «Вера и Победа», «Свет Христов просвещает всех», «Забытая война» и других.

Выступление Кубанского казачьего хора с программой «Русь от края до края» состоится 18 ноября в «Тинькофф холл». Лейтмотивом концерта станет тема любви к Родине, отмечают организаторы.

20 ноября в конгресс-холле «Торатау» выступит Avatar Cinematic Orchestra. Коллектив представит программу «Легенды русского рока». Со сцены прозвучат произведения популярных в стране рок-групп «Кино», «Алиса», «Ленинград», «Агата Кристи», «Чайф», «Ария», «Мумий Тролль», «Звери», «Сектор Газа», «Ленинград», «Наутилус Помпилиус» и других.

21 ноября уфимцы смогут принять участие в прощальном туре Алексея Долматова, более известного как Guf. Рэпер выступит в «Тинькофф холл». «Это не просто завершение карьеры, это прощание с целым миром, который он создал своими песнями», говорится в афише.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Спектакли

18 ноября в Русском драматическом театре покажут спектакль «Горе от ума». В спектакле режиссера Игоря Селина заняты все до единого актеры театра и балетная группа. Здесь, на этом вселенском маскараде, решается поистине бытийный вопрос: удастся ли Александру Андреевичу Чацкому противостоять всему фамусовскому свету или конец его пути неотвратим?..

«Искатели жемчуга» выйдут на сцену Башкирского государственного театра оперы и балета 18 ноября. Сюжет оперы переносит зрителя на живописный остров Цейлон, омываемый таинственными водами Тихого океана. Здесь в экзотическом поселении живут отважные ловцы жемчуга. В центре событий – классический любовный треугольник: прекрасная жрица нарушает данный ею обет чистоты во имя всепоглощающей любви, что предрешает трагическую развязку. В ролях: Сергей Сидоров, Салават Киекбаев, Артур Каипкулов, Айгиз Гизатуллин, Алина Латыпова и другие.

19 ноября актеры Русского драматического театра поставят «Руслана и Людмилу» не на основе адаптированной для детей версии, а полного авторского текста. ...Четыре старые рассказчицы — Людмила, Наина, Русалка и Пастушка — раскручивают клубок своих воспоминаний. В ролях: Иван Овчинников, Александр Степанов, Ольга Лопухова, Антон Болдырев, Олег Шумилов, Татьяна Калачева, Валерий Малюшин, Анна Хавина.

21 ноября на сцене Русского драматического театра — «Старый дом» по пьесе драматурга Алексея Казанцева, написанной в 1976 году.

...В гуще московских двориков укрытый тенью больших деревьев стоит старый дом. Говорят, по его лестницам когда-то ходит сам Лев Толстой. Середина шестидесятых. Весна. На крохотной кухоньке по утрам встречаются соседи. У каждого — своя жизнь, свой характер, свои принципы. А на чердаке этого дома, скрываясь от придирчивых и любопытных взглядов, вечерами ждут друг друга совсем юные Олег и Саша. И впереди у них, кажется, должна быть, светлая, полная планов и надежд жизнь.

«Идеальный свидетель» даст показания 21 ноября на сцене Городского дворца культуры.

Завязка спектакля необычайно интригующая: жених и невеста волею обстоятельств вынуждены предложить случайному встречному быть свидетелем на их свадьбе… Чтобы поразвлечься, молодая пара вовлекает незнакомца в игру. Результат развлечения оказывается довольно неожиданным. Театр-постановщик: «Антреприза». В ролях: Андрей Ильин, Илья Глинников, Павел Баршак, Елена Корикова, Юлия Такшина, Игорь Ливанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Спорт

16 ноября в спорткомплексе «Динамо» уфимский баскетбольный клуб «Динамо Уфа» встретится с магнитогорским «Металлургом», а 19 ноября — с челябинским «ЧБК» в рамках Суперлиги 2025/2026.

Мероприятия

15 ноября в парке Кашкадан пройдет благотворительная акция «Ищу человека». В программе: знакомство с собаками из уфимских приютов; прием и консультации специалистов ветклиник, вакцинация против бешенства; льготное чипирование; выступление собак из центра дрессировки; помощь для приютов; урок ответственного и гуманного отношения к животным; игры и конкурсы.

20 ноября в «Артерии» в рамках «Клуба любителей анимации» с кинокритиком Сергеем Бархатовым состоится показ и обсуждение мультфильма «Корпорация монстров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Светлана Ходченкова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Актриса Светлана Ходченкова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Кино

В кинотеатрах на этой неделе — несколько кинопремьер.

Криминальный триллер «Иллюзия обмана 3». «Четыре всадника» возвращаются вместе с молодым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, магию и превращения, каких еще не видел мир. В ролях: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Айла Фишер, Джастис Смит, Морган Фриман и другие.

Фэнтази «Яга на нашу голову». Когда у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — странная, ворчливая, но невероятно обаятельная — он быстро понимает: она не такая, как все. Она — «няня под прикрытием», а на самом деле — Яга, легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. Теперь только Петя сможет помочь ей вернуть магические силы, а Яга — научить мальчика летать. И не только на ступе, но и по жизни. В ролях: Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Александр Самусев, Денис Прытков и другие.

Комедия «Лысый нянь». Бывалому спецназовцу поручают найти украденную программу государственной важности, спрятанную в доме многодетной семьи. Совершенно не приспособленному к заботе о детях майору предстоит устроиться нянем ребят, которые не упустят возможности напакостить ему и его напарнице из ФСБ. В ролях: Никита Панфилов, Марина Васильева, Марина Денисова, Мария Абрамова и другие.

Ужасы «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит». Злой дух, который обитает в древнем артефакте, заставляет своих жертв похищать детей. Шериф Миллер после вызова от Майки, испугавшегося маленького мальчика, осматривает дом на Мейпл-Стрит и обнаруживает в подвале несколько детских тел, однако среди них нет Майки. В ролях: Ребека Кеннеди, Эй Джей Боуэн, Эмили Госс, Уильям Гэбриел Грайр, Шон О’Брайан и другие.