Прокурора придержали в колонии

Повторно будет рассмотрено прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина, отбывающего срок в колонии Иркутска за взяточничество. В августе суд удовлетворил ходатайство Андрея Турбина, освободив его от неотбытой части наказания в пять месяцев и 19 дней, однако прокуратура добилась отмены этого решения.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Цель наказания в отношении Андрея Турбина все еще не достигнута, считают в прокуратуре

Иркутский областной суд отменил постановление Куйбышевского райсуда, удовлетворившего прошение об УДО Андрея Турбина, бывшего заместителя прокурора Новосибирской области.

Спорное решение Куйбышевский районный суд Иркутска вынес 26 августа. Он признал обоснованным ходатайство Андрея Турбина об УДО и освободил его от неотбытого срока в пять месяцев и 19 дней.

Постановление оспорила Иркутская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. В апелляции прокурора указано, что, хотя Андрей Турбин и отбыл часть наказания, дающую ему право на УДО, это не является безусловным основанием для досрочного освобождения. Ведомство обратило внимание на то, что осужденный за 10 месяцев нахождения в СИЗО с положительной стороны себя не проявил и только после прибытия в колонию в мае 2025 года заработал единственное поощрение. Этого, по мнению прокуратуры, недостаточно, чтобы сделать вывод о том, что цель наказания достигнута, а осужденный утратил общественную опасность.

«Применение к Турбину А.Ю. исключительного гуманного акта в виде УДО с учетом характера совершенного особо тяжкого преступления противоречит принципу социальной справедливости»,— указывается в представлении прокуратуры, которое изложено в материалах суда.

Прокуратура потребовала отменить УДО осужденного. Андрей Турбин и его адвокат возражали против этого. В итоге Иркутский облсуд, усмотрев противоречия в материалах, характеризующих бывшего зампрокурора, вернул дело на новое рассмотрение.

Андрея Турбина задержали в феврале 2022 года сотрудники ФСБ и СКР. К тому времени он уже оставил работу в надзорном ведомстве и находился на пенсии. Следствие доказало, что в период своей работы заместителем прокурора Новосибирской области Андрей Турбин через посредников получил взятку 3 млн руб. и $1 тыс. от бизнесмена Михаила Колмогорова. Предприниматель хотел помочь своему приятелю, который обвинялся в разбое и мог провести за решеткой от 7 до 12 лет. От зампрокурора требовалось предоставлять информацию о ходе следствия и оказать помощь в переквалификации обвинения на менее тяжкую статью УК о самоуправстве, максимальное наказание по которой — пять лет заключения.

Андрею Турбину, который признал вину, назначили четыре года заключения и штраф в размере 15,2 млн руб. Кроме того, его лишили классного чина, соответствующего званию полковника, и права занимать должности на госслужбе в течение пяти лет после освобождения.

В срок наказания осужденному зачли время, которое он провел в СИЗО (с 16 февраля 2022-го по 25 июля 2022 года и с 24 мая 2024-го по 2 октября 2024 года), а также под домашним арестом (с 26 июля 2022 года по 23 мая 2024 года). Отбывать наказание разжалованного прокурора отправили в исправительную колонию строгого режима №3 Иркутска, где содержатся бывшие правоохранители и госслужащие.

Константин Воронов