обновлено 14:44
Пермский режиссер планирует снять сериал по татарской мифологии
Режиссер из Перми Любовь Мульменко планирует создать мистический сериал «Убыр» по одноименной книге Шамиля Идиатуллина. Ее проект получил приз на московском фестивале экранизаций «Читка 4.0» в категории «Самый интересный проект в разработке». Первым на это обратило внимание ИА «Текст».
В основе сюжета — школьник из Казани, который обнаруживает, что в его родителей вселился «убыр». По татарской мифологии — это злой дух, способный управлять людьми.
Режиссер Любовь Мульменко является автором кинокартины «Фрау», действие которой происходило в Перми.