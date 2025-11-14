Задержаны подозреваемые в перестрелке в Сухуме

Задержаны подозреваемые в стрельбе в Сухуме, произошедшей 11 ноября. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии в Telegram-канале. В результате происшествия были ранены четыре человека, один — погиб.

О задержании президенту Бадре Гунбе сообщил генпрокурор Адгур Агрба. Подозреваемых в стрельбе доставили в изолятор временного содержания. Господин Агрба добавил, что в дальнейшем будут проводиться мероприятия по установлению прочих фигурантов уголовного дела.

Один из подозреваемых был задержан на территории России, в городе Адлер. В его задержании участвовали благодаря российские службы, сообщил председатель Службы государственной безопасности Дмитрий Дбар. Решается вопрос о передаче и доставке задержанного в Абхазию.

11 ноября в Сухуме, в районе Виема, произошла перестрелка. Президент Абхазии взял ситуацию на личный контроль. Господин Гунба также поручил Министерству здравоохранения предоставить пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.