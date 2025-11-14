Набиуллина: ставку в 2023 году нужно было повышать быстрее для сдерживания инфляции

В 2023 году Банку России следовало быстрее повышать ключевую ставку, чтобы сдержать рост инфляции. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании конгресса финансистов в Казахстане. Она назвала запоздалое повышение ставки одной из ошибок ЦБ РФ.

«В условиях структурных изменений не совсем было понятно, как все это работает. И, конечно, задним числом мы видим, что надо было это делать, может быть, быстрее»,— сказала глава ЦБ (цитата по «РИА Новости»). Госпожа Набиуллина отметила, что разные центральные банки совершают «разные ошибки». Российский ЦБ старается их анализировать и «критично относиться» к своим действиям.

В начале 2023 года ключевая ставка составляла 7,5%. В августе регулятор внепланово поднял ее до 12%. К декабрю 2023 года ставка увеличилась до 16%. По данным Росстата, инфляция в России за 2023 год составила 7,42% после 11,94% в 2022 году.