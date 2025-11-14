Жителя Башкирии осудили на семь лет за ДТП со смертельным исходом

Альшеевский районный суд приговорил местного жителя к семи годам и месяцу колонии-поселения за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ужесточающими обстоятельствами стали вождение автомобиля в статусе лишенного водительских прав, в пьяном состоянии, а также оставление места ДТП (пп. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Суд установил, что февральской ночью Ford Mondeo под управлением фигуранта уголовного дела на улице Кирова села Раевский столкнулся со встречным ВАЗ-21104. 21-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте, а виновник аварии скрылся, не оказав помощь пострадавшему.

Суд на три года запретил подсудимому водить машину, а автомобиль изъял в пользу государства.

Майя Иванова