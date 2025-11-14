Жители Абхазии и Южной Осетии смогут получать паспорта РФ по упрощенной процедуре

Граждане России, постоянно проживающие в Абхазии и Южной Осетии, отныне смогут оформлять внутрироссийские паспорта без выезда на территорию России. Это следует из постановления правительства, которое есть в распоряжении ТАСС.

Постановления необходимы для реализации указов президента Владимира Путина по приему в гражданство России жителей Абхазии и Южной Осетии.

По новой процедуре, граждане РФ, проживающие в бывших грузинских автономиях, независимость которых Москва признала 26 августа 2008 года, отныне смогут обращаться для получения внутрироссийских паспортов в специальные представительства МВД РФ в этих республиках. Сотрудники МВД в ближайшее время прибудут в Абхазию и Южную Осетию для начала работы. Предусмотрена не только выдача новых паспортов, но и замена старых.

Россия начала выдавать паспорта жителям Абхазии и Южной Осетии с 2001 года, а особенно активно — после признания независимости этих республик. С тех пор около 80% жителей Абхазии и Южной Осетии стали гражданами РФ, получив тем самым право въезжать на территорию России и претендовать на все социальные льготы, полагающиеся российскому гражданину.

В Абхазии российские паспорта получили практически все жители абхазской, армянской и русской национальности. Грузинам, проживающим в гальском районе Абхазии, а также в лениногорском районе Южной Осетии, российские паспорта практически не выдаются по согласованию между Москвой, Сухумом и Цхинвалом. Наряду с российским гражданством, жители Абхазии и Южной Осетии обладают и гражданством своих республик.

Георгий Двали, Тбилиси