Будущее ЖКХ в Челябинской области: курс на технологии и сотрудничество

В Челябинске 13 ноября прошла третья региональная конференция «Трансформация сферы жилищно-коммунального хозяйства в Челябинской области», организованная единым расчетным центром «Уралэнергосбыт» при поддержке правительства региона.

Мероприятие вновь подтвердило: сфера ЖКХ становится одним из самых динамично развивающихся направлений, где современные технологии, партнерство и эффективное управление — ключ к устойчивому развитию территорий.

В этом году конференция собрала более 200 участников: среди них представители власти, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, ТСЖ и экспертного сообщества.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, правительство региона уделяют приоритетное внимание развитию жилищно-коммунального комплекса. До 2030 года запланирована модернизация, реконструкция и капитальный ремонт порядка 1,5 тыс. объектов инженерной инфраструктуры. На реализацию мероприятий проекта „Большой ремонт 74“, инициированного главой региона, в 2025 году выделено свыше 13 млрд руб. От стабильной работы отрасли, от качества предоставляемых услуг, напрямую зависит комфорт и благополучие каждого южноуральца», — отметил заместитель губернатора Андрей Фалейчик.

Главная цель конференции — выработать практические решения, которые сделают коммунальную систему региона более модернизированной, клиентоориентированной и наглядной.

«В ходе конференции обсудили ключевые направления трансформации ЖКХ: от тарифной политики и инфраструктурных проектов до цифровизации и внедрения энергосервисных моделей. Особое внимание уделили технологическим решениям, которые упрощают расчеты, делают работу компаний прозрачнее и повышают качество услуг для жителей», — подчеркнул первый заместитель генерального директора ООО «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

По итогам обсуждения эксперты сошлись во мнении, что объединение усилий всех участников рынка — важнейшее условие для формирования современной системы управления коммунальной сферой. Такой подход позволяет не только оптимизировать процессы, но и повышать доверие клиентов и партнеров.

«Сегодня в Челябинской области формируется современная система управления коммунальной сферой. Такие мероприятия помогают объединять опыт, находить новые идеи и двигаться к качественным изменениям в отрасли», — прокомментировал исполнительный директор единого расчетного центра «Уралэнергосбыт» Александр Боженев.

Генеральным партнером конференции выступил АО «Альфа-Банк». Представители банка представили финтех-сервисы, помогающие автоматизировать финансовые процессы в ЖКХ и повысить прозрачность взаимодействия между участниками отрасли.

«Уралэнергосбыт» благодарит всех участников и партнеров за конструктивный диалог и вклад в развитие сферы ЖКХ региона.

